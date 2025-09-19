El gobernador Sáenz inauguró la feria Potencia 2025

El gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, inauguró en la tarde de este viernes la feria Potencia 2025; en el Centro de Convenciones de Limache, más de 1100 emprendedores se dan cita para exponer y vender sus productos.

“Gracias a todos por confiar en nosotros cuando impulsamos darle importancia a aquellos que emprenden y necesitaban una mano del Estado para que pudieran mostrar lo que hacen”, sostuvo el mandatario al momento de tomar la palabra.

Recordó, en tanto, que en la primera feria Potencia recorrió los stands y los emprendedores – felices – le relataban que se quedaban sin stock.

“Después tomamos la decisión de federalizar la feria. Yo tengo la obligación moral de darle la oportunidad a cada uno de los emprendedores y llevar la feria al interior de la provincia”, aseguró.

Concluyendo, el gobernador hizo referencia a la situación económica del país.

“Lamentablemente, no estamos en el mejor momento económico, pero priorizamos, porque sabemos que lo importante es generar trabajo. Es un trabajo genuino, que se lo ganan con esfuerzo y capacitación. Hemos pasado todo y ahora un gobierno que ha decidido quitarnos todo, pero no importa, nosotros miramos para adelante, somos como los emprendedores”, sentenció.