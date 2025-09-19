Tránsito: las cámaras de los agentes registran cerca de 3000 infracciones mensuales

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el secretario de Tránsito de la Ciudad, Matías Assennato, brindó detalles de los nuevos equipamientos con los que cuenta el área, siendo las cámaras en cascos y chalecos de inspectores las principales novedades.

“Venimos equipando al personal de Tránsito. Desde hace 9 meses incorporamos la modalidad, sobre todo con vehículos mal estacionamiento o doble fila, nos permite registrar las infracciones, se hace la descarga de la información y se labra la infracción”, explicó el funcionario.

Advirtió, en tanto, que se trata de una acción preventiva para que los vecinos entiendan que se deben cumplir las normas de tránsito esté o no presente un inspector.

“Tenemos una meseta de infracciones, estamos cerca de 7000 mensuales, 3000 de las cuales deben ser por los cascos. El objetivo es que bajen las infracciones por un cambio cultural”, aseguró, y señaló que las cámaras están arrojando un promedio de entre 100 a 150 infracciones diarias.

Asimismo, el Secretario apuntó que el objetivo de las cámaras, especialmente las que llevan en sus chalecos los agentes, es registrar el operativo para dar más transparencia y contar con la documentación ante cualquier duda.

“Muchas veces, la gente se enoja y lo primero que denuncia es que el agente le pidió una coima; detectamos casos reales, pero la mayoría no son así, lo vemos a través de la cámara del chaleco del agente”, finalizó Assennato.