Rosas, jazmines y alegrías del hogar, lo más pedido para recibir la Primavera

El anexo del mercado San Miguel recibe la primavera con una feria de plantas y flores. Los precios varían de $5.000 a $20.000. También se ofrecen adornos para el jardín, macetas, tierra y semillas, entre otros productos.

Salta19/09/2025

flores-y-plantas-anexo-mercado-san-miguel-2

El comienzo de la primavera marca una instancia clave en el calendario. En el hemisferio sur, es el momento en el que las temperaturas aumentan y los paisajes se transforman por el florecimiento de árboles y plantas.

El móvil de Aries recorrió los puestos del anexo del Mercado San Miguel para relevar el precio de los plantines y artículos de jardinería.

“Ahora se venden rosales, jazmines, bromelia, geranios, petunias, alegría del hogar y todo tipo de plantas con flores”, expresó Vilma, una de las puesteras del sector de viveros.

Según indicó, los precios varían entre los $5.000 y $20.000. “Lo que sale más son los rosales que salen $10.000. Tengo amarillo, blanco, matizado, todos los colores, y también sale la ‘iceberg’, que es una rosa blanca, a $8.000. Todo con macetita”, detalló.

Además de las flores, según indicó la puestera, “la gente lleva aromáticos como ruda, yerbabuena, cedrón y lavanda”.

“Lo que llevan para el día de la primavera son plantas con flores, y los adornos del jardín como enanitos a $5.000, ranitas a $8.000 y el ‘Groot’ a $6.000”, completó.

Según el Servicio de Hidrografía Naval el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, ocurrirá el 22 de septiembre a las 15 horas.

