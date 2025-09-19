Rosas, jazmines y alegrías del hogar, lo más pedido para recibir la Primavera

El comienzo de la primavera marca una instancia clave en el calendario. En el hemisferio sur, es el momento en el que las temperaturas aumentan y los paisajes se transforman por el florecimiento de árboles y plantas.

El móvil de Aries recorrió los puestos del anexo del Mercado San Miguel para relevar el precio de los plantines y artículos de jardinería.

“Ahora se venden rosales, jazmines, bromelia, geranios, petunias, alegría del hogar y todo tipo de plantas con flores”, expresó Vilma, una de las puesteras del sector de viveros.

Según indicó, los precios varían entre los $5.000 y $20.000. “Lo que sale más son los rosales que salen $10.000. Tengo amarillo, blanco, matizado, todos los colores, y también sale la ‘iceberg’, que es una rosa blanca, a $8.000. Todo con macetita”, detalló.

Además de las flores, según indicó la puestera, “la gente lleva aromáticos como ruda, yerbabuena, cedrón y lavanda”.

“Lo que llevan para el día de la primavera son plantas con flores, y los adornos del jardín como enanitos a $5.000, ranitas a $8.000 y el ‘Groot’ a $6.000”, completó.

Según el Servicio de Hidrografía Naval el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, ocurrirá el 22 de septiembre a las 15 horas.