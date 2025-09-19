Se realizó un trabajo de sofocamiento por incendio forestal en la zona sur de la ciudad

El Director de Operaciones de Defensa Civil, organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad, Matías Garrone supervisó el despliegue de los equipos de ataque rápido y de las unidades de lucha contra el fuego en la zona del barrio El Retiro y en las cercanías al Aeropuerto “Martín Miguel de Güemes”.

Fue un trabajo conjunto con personal de la Brigada Forestal, Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios “Martín Albarracín”. Controlaron dos focos ígneos, que fueron extinguidos y se realizaron trabajos de enfriamiento en los sectores afectados que alcanzaron las 40 hectáreas.

La alerta ingresó por un reporte ciudadano al Sistema de Emergencias 911.