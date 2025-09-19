El juez federal entendió que no podía asumir la investigación sobre la presunta estafa ligada a la promoción del presidente Javier Milei y devolvió el caso para que la Cámara resuelva.
Guaymás llamó a los argentinos a “volver a Perón”
El dirigente sindical instó a retomar políticas industriales y sociales que garanticen empleo, educación y bienestar para todos los argentinos.Política19/09/2025Agustina Tolaba
En Derechos del Mundo del Trabajo, el dirigente sindical Jorge Guaymas, instó a los argentinos a “volver a Perón” como un concepto que simboliza la construcción de una Argentina basada en la industria nacional, el trabajo digno y la inclusión social.
Según Guaymas, durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, especialmente entre 1946 y 1955, el país logró convertirse en una potencia productiva: “La industria floreció, se fabricaban barcos, autos, aviones, textiles, hasta alfileres. Era una Argentina autosuficiente que buscaba dejar de depender de las importaciones”, señaló.
El dirigente remarcó que la expansión de hospitales, escuelas, universidades y obras públicas consolidó una sociedad con igualdad de oportunidades, mientras que los derechos de los trabajadores, como vacaciones pagas, aguinaldo y seguridad social, generaron una clase media pujante y una identidad nacional sólida.
Guaymas sostuvo que los sindicatos y el movimiento obrero tenían un peso político crucial, y que recuperar esos valores implica “una Argentina que apueste por su industria, con educación y trabajo como pilares fundamentales de la dignidad y el bienestar social”.
El sindicalista subrayó la necesidad de reducir la dependencia de organismos internacionales y de importaciones: “Volver a Perón significa reactivar nuestra industria, nuestra mano de obra propia y realmente dignificar a los argentinos”, concluyó.
Veto a los ATN: Juan Carlos Romero, único ausente
La ausencia del legislador salteño generó un fuerte debate sobre su compromiso con el federalismo y la defensa de los intereses de la provincia.
Los datos surgen de los propios registros provinciales.
La Justicia no resolvió el reemplazo de Pablo López y podría asumir en diciembre
El concejal Gustavo Farquharson explicó en El Acople que la renuncia de Pablo López no fue aceptada para habilitar un proceso de juicio político y que su reemplazo depende de la resolución judicial.
Gestión Bettina Romero: “El informe del Tribunal evidenció un desmanejo de fondos”
El concejal Gustavo Farquharson sostuvo en El Acople que el informe del Tribunal de Cuentas confirmó irregularidades en la gestión de Bettina Romero y que la justicia podría avanzar con sanciones administrativas.
El ex asesor en comunicación digital de La Libertad Avanza reveló que Diego Spagnuolo le había informado al Presidente sobre las maniobras con la droguería Suizo Argentina.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicasSalta18/09/2025
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.