Guaymás llamó a los argentinos a “volver a Perón”

En Derechos del Mundo del Trabajo, el dirigente sindical Jorge Guaymas, instó a los argentinos a “volver a Perón” como un concepto que simboliza la construcción de una Argentina basada en la industria nacional, el trabajo digno y la inclusión social.

Según Guaymas, durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, especialmente entre 1946 y 1955, el país logró convertirse en una potencia productiva: “La industria floreció, se fabricaban barcos, autos, aviones, textiles, hasta alfileres. Era una Argentina autosuficiente que buscaba dejar de depender de las importaciones”, señaló.

El dirigente remarcó que la expansión de hospitales, escuelas, universidades y obras públicas consolidó una sociedad con igualdad de oportunidades, mientras que los derechos de los trabajadores, como vacaciones pagas, aguinaldo y seguridad social, generaron una clase media pujante y una identidad nacional sólida.

Guaymas sostuvo que los sindicatos y el movimiento obrero tenían un peso político crucial, y que recuperar esos valores implica “una Argentina que apueste por su industria, con educación y trabajo como pilares fundamentales de la dignidad y el bienestar social”.

El sindicalista subrayó la necesidad de reducir la dependencia de organismos internacionales y de importaciones: “Volver a Perón significa reactivar nuestra industria, nuestra mano de obra propia y realmente dignificar a los argentinos”, concluyó.