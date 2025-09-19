Veto a los ATN: Juan Carlos Romero, único ausente

El juez federal entendió que no podía asumir la investigación sobre la presunta estafa ligada a la promoción del presidente Javier Milei y devolvió el caso para que la Cámara resuelva.
Que Sergio Romero, director de El Tribuno, salga a justificar la ausencia de su hermano en esta histórica sesión.Según los estándares morales y políticos que la famiglia del diario publicita "democracia representativa, republicana y federal".
Contame Sergito,vos que te creés de la aristocracia, cómo vas a narrar en el diario que dirigís, la ausencia de Juan Carlos Romero en la sesión de hoy, en que se votó, el veto presidencial a los ATN( Ayuda del Tesoro Nacional)que, por derecho propio le corresponden a las provincias?
Qué vas a decir,pimpollo de las tías? Ahh, ya enviaste a publicar que " El rechazo se logró con 59 votos afirmativos,9 negativos y 3 abstenciones". Te faltó consignar la ausencia de tu hermano.No quiero creer que la ausencia de Juan Carlos Romero a la sesión de hoy, obedece, entre otras cosas,( muuuuuchas cosas) a la pauta oficial nacional, que recibe El Tribuno de YPF, como recibió de Macri y Larreta cuando eran jefes de gobierno de CABA.
Te imaginás, Sergito, qué le podían importar a los pueblos originarios del Chaco Salteño, de la Puna,a los cientos de miles que asistían y asisten a los comedores comunitarios que Milei dejó de socorrer- por pura perversidad, nomás- las veladas en el Teatro Colón o, el cambio de baldosas de las veredas de la capital del país?
No estoy suscripta al diario de tu familia.Un diario con línea editorial muy capitalista, neoliberal, cuya principal fuente de financiamiento fue, es, el Estado.¡ Qué maravilla, bombón! Con un poco de audacia y nada de escrúpulos, tooooodxs podríamos hacernos ricxs. Pero, no.Quienes fuimos educadxs con conciencia social, quienes recibimos dineros del Estado y los compartimos con quienes más necesitan,jamás podríamos ir contra los intereses de nuestro país, nuestra provincia, nuestro pueblo.
Por eso y mucho más,el pueblo de Argentina, debe levantarse, rechazar todas las políticas de saqueo de nuestros recursos naturales, de exclusión, de destrucción del Estado, de venta de soberanía, de quita de derechos que tu hermano vota - o permite que se vote con su ausencia-y que el diario que dirigís (que viene desbarrancando desde hace años),naturaliza con datos a medias o titulares pedorros.
Mi angelito, ustedes podrán seguir haciendo mucha plata ( no sé si comparten beneficios con sus empleadxs periodistas y no periodistas)pero no sé si te enteraste que hoy, gran porcentaje de la población se informa, ( des- informa), crea contenidos propios, en redes sociales y ustedes, están muuy lejos de liderar esos espacios.
PD1): tengo que hablarte por acá, porque sos tan democrático y republicano que, en la primera crítica que te hice vía whatsapp, me bloqueaste 🤭🤭
PD2:Intenté leer tus " editoriales" más de una vez y no pude.Además de vuelo académico, te falta conocimiento en territorio,corazono😩.Te falta compromiso con el verdadero periodismo y te sobra descaro.
Bye.Marta César- 18/09/2025.
