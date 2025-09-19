El juez federal entendió que no podía asumir la investigación sobre la presunta estafa ligada a la promoción del presidente Javier Milei y devolvió el caso para que la Cámara resuelva.
Chaco: Zdero sextuplicó las compras al Laboratorio Suizo Argentina en 2025
Los datos surgen de los propios registros provinciales.Política19/09/2025
La provincia de Chaco registró un notable y muy sospechoso aumento en las compras de medicamentos e insumos a la droguería Suizo Argentina en los últimos meses.
Este incremento coincidió con el acuerdo político que selló el gobernador Leandro Zdero con la fuerza que lidera Karina Milei. Según registros de la Tesorería General de la Provincia, el gobierno de Zdero multiplicó por más de siete los gastos con el laboratorio en un período de un año.
Siete veces más
- Entre abril y agosto de 2024, las compras a Suizo Argentina sumaron $64.131.764,11.
- En el mismo período, pero de 2025, la cifra se elevó a $472.145.358,71.
Este significativo incremento en la inversión se ha registrado desde que Zdero oficializó su alianza electoral con el espacio liderado por Karina Milei. Las cifras, que aún podrían aumentar con órdenes de compra pendientes, muestran un cambio drástico en los patrones de adquisición de insumos por parte de la provincia.
Con información de Noticias Argentinas
El ex asesor en comunicación digital de La Libertad Avanza reveló que Diego Spagnuolo le había informado al Presidente sobre las maniobras con la droguería Suizo Argentina.
