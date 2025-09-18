“La investigación permitió seguir el caminito y determinar quién dio las ordenes” dijo Amad

Desafuero a Estrada: “Corresponde que el Congreso defina”
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa del diputado nacional y dejó firme el pedido de desafuero.
El fiscal federal destacó que la investigación de ciberdelito permitió seguir la cadena de responsabilidades hasta el legislador, Emiliano Estrada, en la causa en su contra.Judiciales18/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el fiscal federal Carlos Amad resaltó el trabajo de la Fiscalía de Ciberdelito de la provincia, que permitió identificar y condenar a los responsables de difundir noticias falsas en el marco de la causa que involucra al diputado nacional Emiliano Estrada.
“Lo que hay que recordar claramente es que la fiscalía de ciberdelito hizo un trabajo impecable. Lograron determinar el qué, el cómo y el cuándo, y por eso esas personas están condenadas”, señaló Amad, quien explicó que las confesiones de los involucrados permitieron avanzar en la investigación.
“Se siguió el caminito de la investigación para determinar quienes actuaron y por orden de quien lo hicieron” sostuvo el fiscal.
Amad rechazó además la idea de que los condenados fueran simples “perejiles” en la trama: “Las personas que participaron no tenían fueros y ya fueron juzgadas con sentencia firme. No eran el hilo más delgado, tenían la capacidad intelectual para hacerlo. Para generar videos, imágenes y contenidos de este tipo se necesita un técnico, alguien preparado, no es algo improvisado”, remarcó.
El fiscal federal diferenció la labor parlamentaria de las maniobras atribuidas a Estrada y aseguró que no hay que confundir fueros con impunidad.
El fiscal federal cuestionó la ausencia de Emiliano Estrada en la audiencia de investigación y defendió el pedido de desafuero. “No puede escudarse en su rol parlamentario”, advirtió.
