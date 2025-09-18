Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
El error de Milei: cuando el problema es él mismo
El Presidente muestra torpezas políticas y económicas que lo dejan cada vez más aislado. Gobernadores, aliados y votantes se alejan, mientras él insiste en culpar a los demás.Opinión18/09/2025 Mario Ernesto Peña
A esta altura ya no cabe duda: Javier Milei no solo demuestra impericia en la política, sino también en la economía, el terreno en el que se suponía experto. Su liderazgo se desdibuja día a día y queda claro que aquel plan que le “vendieron” antes de asumir ya no le sirve para sostener un gobierno que navega entre contradicciones, improvisaciones y torpezas.
El Presidente parece perdido. No reaccionó a tiempo después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, improvisó movimientos con un ministro del Interior que fue a hablar con gobernadores sin poder ofrecer soluciones, y recibió como respuesta lo que muchos mandatarios provinciales ya vienen repitiendo: “Llegaste tarde”. Obras paralizadas, fondos recortados y acuerdos políticos incumplidos hacen imposible sostener alianzas que ya se rompieron.
En Salta, por ejemplo, los libertarios se quedaron sin interlocutores serios. ¿Qué pueden decir hoy Zapata, Orozco, Olmedo o Moreno a los sectores productivos, a las universidades, a los jubilados? Nada. Se convirtieron en emisarios de un gobierno nacional que los dejó sin bandera que levantar. Por eso la estrategia parece ser esconderse hasta las elecciones.
Mientras tanto, Milei volvió al viejo libreto de Twitter, con agravios y el “carajo” de siempre, como si las redes sociales fueran suficientes para gobernar. El problema es que cree que la culpa siempre la tienen los demás: los “cuca”, los jueces, la oposición. Nunca él. Lo cierto es que fue su decisión acelerar la detención de Cristina Fernández, un error que terminó fortaleciendo a la ex presidenta y revitalizando al peronismo.
El dólar, lejos de los 600 pesos prometidos, se dispara a 1510. La economía cruje, los salarios se licuan, los compromisos se incumplen. Y, como si fuera poco, la Justicia ya puso fecha para que su hermana y funcionarios del entorno declaren por presuntos actos de corrupción.
Milei parece necesitar un enemigo constante para justificar sus propios fracasos. Pero lo que se vio en las calles en estos días no fue desestabilización, fue democracia. La gente ya lo vio actuar y percibió que no hay destino posible bajo esta gestión.
Si el Presidente cree que lo empujarán a un golpe para victimizarse, se equivoca. Todo indica que lo dejarán llegar al final de su mandato, aunque cada vez más solo, enredado en sus propias palabras y contradicciones. El problema de Milei ya no son los “kuka”. El problema de Milei es Milei.
La voz de la calle y del Congreso no es un golpe, es democracia
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
IncapacidadOpinión17/09/2025
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
Se corrió el velo sobre el manejo de los recursos públicos durante 2026. Fueron expuestas las grandes líneas de lo que podría ser el primer presupuesto de un gobierno que va a ingresar en su tercer año de gestión.
Septiembre
Septiembre avanza y con él un escenario político que se va reconfigurando día a día. Lo que se palpa en las calles y en las urnas es que el oficialismo ya no tiene aquel blindaje con el que arrancó su gestión. El malestar es real y cada vez más visible: se expresa en el voto, en la desconfianza, en la distancia de sectores que hace poco estaban dispuestos a darle crédito.
“Lo peor ya pasó”: Cuando Milei se pareció demasiado a De la Rúa y Macri
Con la frase ‘lo peor ya pasó’, el Presidente repitió el libreto de sus antecesores. El discurso leído y sin apoyo de sus funcionarios dejó más dudas que certezas y derivó en cacerolazos.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Urtubey acusó al Gobierno de usar "la plata de la SIDE en ataques políticos"
El candidato a senador acusó a la gestión Milei de priorizar la confrontación antes que resolver las necesidades de universidades, jubilados y provincias.
Mastantuono en el Real Madrid: “Quizás llegó demasiado pronto”, opinó Nene Carrizo
El periodista deportivo radicado en España analizó en Aries la adaptación del exRiver al Real Madrid. Sostuvo que un año más en el fútbol argentino le habría dado más rodaje antes del salto.
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta rechazó una nueva impugnación de la defensa y dejó firme la solicitud de desafuero del legislador, investigado por peculado de servicio y abuso de autoridad.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.