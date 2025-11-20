El consumo masivo cerró octubre con un alza interanual del 2,2%, consolidando la preferencia de los consumidores por los comercios de barrio, kioscos y el e-commerce (+14%).
Tensión financiera: El aguinaldo de diciembre desata el pánico por la falta de liquidez
La falta de liquidez ha generado una alarma financiera a fin de año, impulsando a los empresarios (UIA) a exigir al Gobierno acelerar la baja de tasas para revertir la caída de la actividad.Argentina20/11/2025
La baja del riesgo país le trajo al Gobierno un alivio inmediato en el frente cambiario, pero la caída en la actividad y el apretón monetario previo a las elecciones golpeó duro las cajas de las empresas y de la administración pública. La gran pregunta es si el veranito financiero puede trasladarse al plano de la economía real. Los sectores más perjudicados muestran un deterioro similar al de la pandemia y en la industria se multiplican las voces que piden una baja en el costo del financiamiento. Provincias y municipios advierten por dificultades para pagar el medio aguinaldo de diciembre.
Como anticipó Ámbito, la baja del riesgo país desató una carrera entre grandes empresas y estados subnacionales para acceder a dólares que, en parte, se vuelcan al mercado local y alivian la presión cambiaria que acosó al techo de la banda en los últimos dos meses. Esa mayor oferta y el cambio en las expectativas le permitió al equipo económico soltar más pesos en la economía y acelerar la baja de tasas.
Sin embargo, desde el sector productivo advierten que el proceso se debe profundizar. “Toda la economía sufrió un freno muy importante por la suba de tasas. Es importante que comience la reactivación, que bajen las tasas y que arranque la actividad”, dijo un alto referente de la Unión Industrial Argentina (UIA) en las últimas horas. El mayor interrogante por estas horas es si el veranito financiero que trajo el sorpresivo triunfo de La Libertad Avanza puede traducirse en una reactivación en el plano de la economía real.
En el caso de la industria, la retracción de la actividad se junta con el crecimiento de las importaciones y genera un combo explosivo. Los datos del sector metalúrgico son impactantes. Según ADIMRA, la actividad cayó 4,6% interanual en octubre y el uso de la capacidad instalada apenas supera el 44%, un nivel similar al del peor momento de la pandemia.
En el rubro sostienen que la cadena de valor se está acortando y hay algunos segmentos que reflejan caídas de dos dígitos. Elio Del Re, presidente de la entidad, advirtió que “los niveles de actividad son excepcionalmente bajos” y remarcó: “Necesitamos una política industrial seria, como la que están impulsando numerosos países. Detrás de cada producto que fabricamos hay empleo y consumo local”.
Las tasas y la necesidad de más financiamiento
El reclamo por mejor acceso al financiamiento es una constante entre quienes producen en Argentina. “Si vos estás en un país en donde el acceso al crédito es cuatro o cinco puntos del PBI y competís con un país como Brasil que tiene 70% sobre el producto para los privados, es muy difícil", dijo Tomás Karagozian, CEO de la textil TN & Platex y referente del Movimiento Industrial.
"Nosotros deberíamos poder invertir con préstamos a largo plazo a tasas razonables”, sostuvo el joven empresario y remató: "Para pagar las tasas que se cobraron este año, tenés que vender drogas; es absolutamente imposible".
La sed de pesos y el aguinaldo
La sed de pesos se profundiza de cara a fin de año. Las fiestas, las vacaciones y el aguinaldo incrementan la demanda de la moneda local en las personas, las empresas y también la administración pública. El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, dijo que la entidad comprará dólares sin esterilizar los pesos en la medida que la recuperación de la actividad lo justifique: ¿será la luz al final del túnel?
Lo dicho, las tasas están bajando pero todavía desde niveles muy elevados y la situación se choca con las cajas de los distintos sectores, que quedaron muy golpeadas. No solo en el universo de las empresas, también en algunos estamentos del Estado se encienden señales de alerta para el pago de los aguinaldos.
Hay al menos unos seis municipios bonaerenses que declararon la emergencia económica y otros tantos que manifiestan en privado tener dificultades para enfrentar los pagos de fin de año. Las complicaciones llegan también a algunas administraciones provinciales que buscan alternativas para hacer frente a los compromisos, como Río Negro que emitirá letras por entre $40.000 millones y $50.000 millones.
En las empresas, el mayor impacto sobre las cajas se dio por el lado de la baja en las ventas, como consecuencia, en el caso de los estados subnacionales se vio una caída de la recaudación. Sucede que, además, Nación adeuda fondos a las provincias que pareciera no estar dispuesta a saldar. En efecto cascada, los municipios también ven sus cajas golpeadas.
Como alternativa habitual, algunos bancos públicos y privados ya empezaron a ofrecer líneas a seis meses para financiar el pago del aguinaldo, pero las tasas son bien positivas. Rondan entre el 35% y el 50% nominal anual en la mayor parte de los casos, mientras que la inflación proyectada por el el relevamiento de expectativas del mercado (REM) para los próximas doce meses ronda el 20,8%.
En 2024 la vuelta del crédito amortiguó el golpe del ajuste del gasto en la actividad. Ahora Javier Milei enfrenta un delicado juego de pinzas entre el dólar, las tasas, la inflación y la actividad. Parece el gran desafío para 2026.
Con información de Ámbito
La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) emitió un informe que califica de "alarmante" la situación del sector autopartista nacional.
Trabajadores de Vialidad Nacional se movilizan: "Estamos bajo la línea de pobreza"Argentina21/11/2025
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) declaró el estado de alerta y movilización con asambleas en todos los distritos del país.
Tras dejar el Ministerio del Interior, Lisandro Catalán asumirá un cargo en el directorio de YPFArgentina20/11/2025
Reemplazará a Carlos Bustos, un hombre cercano a Domingo Cavallo que renunció adjudicando motivos personales.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella alcanzó su mayor valor desde junio de 2023, consolidando el repunte iniciado en octubre y mostrando una recuperación generalizada.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.