El consumo masivo cerró octubre con un alza interanual del 2,2%, consolidando la preferencia de los consumidores por los comercios de barrio, kioscos y el e-commerce (+14%).
Investigan presuntos retornos en la Fábrica Argentina de Aviones
La Oficina Anticorrupción investiga un presunto caso de corrupción en la Fábrica Argentina de Aviones , iniciado por dos denuncias internas tras la firma de un acuerdo estratégico con las empresas Hangar Uno y Alta Aviación.Argentina20/11/2025
La gerencia de Legales de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) realizó una presentación en la Oficina Anticorrupción en relación con dos denuncias que hicieron técnicos de la planta cordobesa entre el 19 y 20 de agosto pasado.
El caso comenzó luego de que el presidente de FAdeA, Julio Manco, firmara un acuerdo estratégico con las empresas Hangar Uno y Alta Aviación, con el objetivo de desarrollar nuevos servicios de mantenimiento (MRO) destinados a aeronaves ejecutivas y helicópteros. En el rubro “complementación de infraestructura”, se trataba del arrendamiento de un hangar de la planta cordobesa.
Presunto pedido de pago en efectivo
Luego del cierre de la contratación, una persona que sería secretaria del gerente comercial Pablo Salort se habría presentado en oficinas comerciales de la empresa arrendataria Alta Aviación y habría pedido un adelanto en efectivo de unos 30 mil dólares.
La sorpresa del interlocutor ante la solicitud de dinero en efectivo motivó un llamado a la oficina de Ventas de FAdeA para chequear datos. Allí confirmaron que era una auxiliar privada de Salort pero que nada sabían de tal operatoria a título personal.
Esa modalidad no se adecuaría a los procedimientos habituales que rigen la administración y contratación pública. Personal de la gerencia de Ventas y de Compras de FAdeA, entre ellos, Juan Ronco presentaron las denuncias ante la Gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance de FAdeA, Julia Enríquez.
La situación habría quedado registrada en un video y existiría una captura de pantalla para preservar la integridad de la grabación. A pocos días del episodio el gerente comercial Pablo Salort solicitó la renuncia al cargo que fue aceptada por el directorio.
A continuación, tras recibir las presentaciones de los empleados, Enríquez, responsable de Legales, Ética y Compliance de la fábrica inició medidas de investigación preliminar y de resguardo probatorio que identificó como Caso 1/2025 y Caso 2/2025, elevó la denuncia y su información de soporte a la Dirección de Transparencia del ministerio de Defensa a cargo de Martín Camps.
También Enríquez remitió comunicación formal a la Oficina Anticorrupción (OA) describiendo los hechos, ya que es mandatorio cumplir con el deber legal de informar a la OA (decreto 1162/2002 y art.177 inc.1 del Código Procesal Penal) “los hechos y/o pruebas que fundamenten la presunción de la comisión de un delito perseguible de oficio cometido en el ámbito de la Administración Pública Nacional. . .”
Este medio, a través del periodista a cargo de esta investigación, pidió acceso a la información pública ante la Oficina Anticorrupción con el propósito de ampliar datos concretos sobre los hechos, quiénes intervinieron y normas vulneradas entre otros pedidos.
La OA confirmó el 14 de noviembre en nota, NO-2025-147043284-APN-DNAE#OA que “en el ámbito de la Dirección Nacional de Investigaciones y Fiscalización, dependiente de la Dirección de Investigaciones de esta Oficina Anticorrupción, se registra una investigación preliminar (SISA -registro interno- n°23.563) que se corresponde con el objeto de la consulta". “La misma se inició por denuncia ingresada el 23/9/2025 y se encuentra en pleno trámite”.
Informa que “la Investigación Preliminar será reservada hasta su finalización” y que “en consecuencia, en atención al estado de las actuaciones, no es posible brindar mayor información”.
La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) emitió un informe que califica de "alarmante" la situación del sector autopartista nacional.
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) declaró el estado de alerta y movilización con asambleas en todos los distritos del país.
Reemplazará a Carlos Bustos, un hombre cercano a Domingo Cavallo que renunció adjudicando motivos personales.
El índice elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella alcanzó su mayor valor desde junio de 2023, consolidando el repunte iniciado en octubre y mostrando una recuperación generalizada.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.