Emergencia carcelaria en Salta: “Hay voluntad para solucionarlo, pero falta acción”

Por Aries, el presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, aseguró que, a pesar de la prorroga a la declaración de emergencia carcelaria iniciada en julio de 2022, la situación en los penales de Salta continúa siendo crítica, aunque se registran avances puntuales en áreas como salud, alimentación e infraestructura.

“Se están presentando algunos avances que, aunque menores, para nosotros son significativos. Por ejemplo, ahora las mujeres tienen acceso a pabellones específicos y a granjas, se inauguraron consultorios y se anunciaron obras de infraestructura”, explicó Solá. Entre los proyectos anunciados, mencionó la construcción de un nuevo edificio en la alcaldía que duplicaría su capacidad, así como ampliaciones en Tartagal, Orán y Metán.

El Comité subrayó que estos avances deben concretarse con partidas presupuestarias reales y no quedarse en promesas. “Vamos a aceptar una prórroga de los plazos vencidos judicialmente, siempre que la provincia nos presente avances materializados con presupuesto, para que no queden solamente en declaraciones de emergencia”, remarcó Solá.

A pesar de las dificultades, el presidente del organismo reconoció mejoras en el día a día de los internos, especialmente en alimentación, acceso a la salud y disminución de malos tratos. “Hemos notado cierta voluntad de intentar mejorar la infraestructura y los servicios, pero queremos que esa voluntad se plasme en documentos concretos”, concluyó.

El Comité continuará evaluando la implementación de estas medidas y supervisando que las soluciones anunciadas no queden solo en planes, sino que se transformen en acciones efectivas para aliviar la grave situación carcelaria de Salta.