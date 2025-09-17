Calletti: “Debatimos si queremos un país basado en la timba financiera o basado en el conocimiento”

En el marco del debate por los vetos presidenciales al financiamiento de las universidades nacionales, la diputada por Salta, Pamela Calletti, advirtió que “no se puede gobernar a base de veto” y adelantó su voto en contra.

“Este gobierno no solo falta la palabra, sino que utiliza la mentira como herramienta, la mentira como forma de degradar la institucionalidad, es una forma de decadencia institucional y por eso es peligroso y nocivo”, expresó.

Denunció que “el presidente no escucha” y aseguró que “el debate es más profundo que una planilla de Excel, debatimos qué Argentina queremos”.

“Estamos debatiendo qué importancia tiene para los argentinos su educación superior. Si queremos un país basado en la timba financiera o si queremos un país basado en el conocimiento al alcance de todos. No hay proyecto de nación posible, sino tenemos un proyecto educativo serio”, manifestó.

Calletti recordó la ley de financiamiento busca garantizar los gastos de funcionamiento y su actualización por inflación, además de recomponer el salario docente y no docente, como así también el sistema de becas, sin eliminar los controles.

“Es mentira que no se hacen auditorías. Esta ley prevé específicamente auditorías e informes al Congreso, el único que gasta sin control actualmente, porque no tiene presupuesto, es el Gobierno nacional”, denunció.