Milei desplazó a “Lule” Menem y le da mayor lugar a Santiago Caputo en la estrategia electoral

Javier Milei desplazó a Eduardo “Lule” Menem de la coordinación nacional de La Libertad Avanza con las provincias y designó a Pilar Ramírez, legisladora de CABA.

La decisión se tomó durante la reunión de jefes de campaña que se desarrolló este jueves, en la Quinta de Olivos. Allí estuvieron los 24 dirigentes de cada provincia, entre los que figuraba la legisladora porteña y Santiago Caputo, el asesor presidencial.

De esta manera, Eduardo “Lule” Menem dejó de ser el principal interlocutor entre el Gobierno y los armadores del interior. Su paso al costado se da tras la derrota de LLA en las elecciones de Buenos Aires y luego de las fuertes críticas que recibió por parte de la agrupación de Las Fuerzas del Cielo, que lidera Caputo.

TN