Milei desplazó a “Lule” Menem y le da mayor lugar a Santiago Caputo en la estrategia electoral

Congreso: Sancionaron la "Ley Nicolás" sobre calidad y seguridad de la atención sanitariaPolítica18/09/2025
El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados el 7 de diciembre del 2023, previo al recambio legislativo.
El Presidente reunió a los candidatos nacionales en la Quinta de Olivos para fortalecer la campaña y transmitió los principales lineamientos para encarar el camino final hacia octubre.Política18/09/2025
Javier Milei desplazó a Eduardo “Lule” Menem de la coordinación nacional de La Libertad Avanza con las provincias y designó a Pilar Ramírez, legisladora de CABA.
La decisión se tomó durante la reunión de jefes de campaña que se desarrolló este jueves, en la Quinta de Olivos. Allí estuvieron los 24 dirigentes de cada provincia, entre los que figuraba la legisladora porteña y Santiago Caputo, el asesor presidencial.
De esta manera, Eduardo “Lule” Menem dejó de ser el principal interlocutor entre el Gobierno y los armadores del interior. Su paso al costado se da tras la derrota de LLA en las elecciones de Buenos Aires y luego de las fuertes críticas que recibió por parte de la agrupación de Las Fuerzas del Cielo, que lidera Caputo.
Los legisladores aprobaron un proyecto de declaración que insta Nación a quitar beneficios sociales a extranjeros no residentes y utilizar ese dinero para discapacidad y jubilaciones.
En este caso se trata de una de las leyes impulsadas hace algunas semanas por los gobernadores de todos los distritos del país: la que plantea una redistribución automática de los ATN.
Durante el debate por el veto de Milei contra la Ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional, la senadora Giménez criticó la reducción de las transferencias no automáticas y los “giros concentrados” en el AMBA.
La mesa nacional no termina de resolver las fuertes asperezas entre las huestes libertarias. Los cortocircuitos que rodearon a la sesión mientras crece la incertidumbre en el mercado de cara a octubre.
La causa va camino a unificarse con otra que investiga a Karina Milei por la gestión de pagos ilegales para reunirse con el presidente, tanto para el lanzamiento de ese token como otros negocios en el rubro.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Los ediles señalaron la cantidad de obras “abandonadas” de la gestión Romero a partir de su derrota electoral en mayo de 2023. Sumaron los sobreprecios en las obras de Plaza 9 Julio y canal de Yrigoyen.
Será desde el viernes 19 al domingo 21 de septiembre en el Centro de Convenciones. Contará con la participación de más de 1.100 emprendedores de toda la provincia, patio de comidas, juegos para niños y show en vivo. La entrada es libre y gratuita.
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.