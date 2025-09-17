En una sesión clave, diputado santacruceño renuncia a su banca

En vísperas de una sesión especial caliente, el diputado nacional Sergio Acevedo renunciará a su banca este miércoles en el recinto y su lugar lo ocupará Facundo Prades, el segundo suplente en la boleta de “Somos Energía para Renovar”, alianza santacruceña que propuso a Claudio Vidal como primer candidato y que debió dejar su escaño cuando se convirtió en gobernador de Santa Cruz.

La renuncia del ex vicegobernador de Santa Cruz a su banca en la Cámara baja se debe a que fue ternado para integrar el Tribunal Superior de Justicia provincial. Había jurado como diputado nacional en diciembre del 2023 cuando Claudio Vidal pasó al Poder Ejecutivo provincial. En los últimos meses, el legislador saliente se había destacado por haber votado con la oposición.

Se especulaba que Acevedo iba a votar a favor de la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario en la sesión convocada para este miércoles. Sin embargo, la renuncia generó incertidumbre. Según supo parlamentario.com, una vez que jure y se acomode en el flanco izquierdo del hemiciclo, Prades tendría la intención de continuar con la postura que venía manteniendo el exfuncionario santacruceño.

Prades fue el intendente de Caleta Olivia por la alianza Cambiemos desde el 10 de diciembre del 2015 hasta la misma fecha en 2019. En 2021, integró la boleta de la alianza Somos Energía para Renovar y quedó en el segundo lugar de los suplentes. Las renuncias de Vidal y Acevedo le permitirán ocupar esa banca hasta el 10 de diciembre del 2025.

Por otro lado, el diputado nacional Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista será uno de los opositores ausentes en la sesión especial de este miércoles. El retraso en su regreso desde la embarcación Sirius en las cercanías a Franja de Gaza, imposibilitó su presencia en tiempo y forma en la sesión especial de este miércoles. Sí, estará presente Mercedes de Mendieta junto con los otros tres integrantes del Frente de Izquierda.

Con información de Parlamentario






