El Presidente reafirmó su promesa de campaña y aseguró que la decisión “planta a la Argentina del lado del bien”, en medio del conflicto bélico en Gaza.
En una sesión clave, diputado santacruceño renuncia a su banca
Facundo Prades será quien complete el mandato que alguna vez fue del gobernador santacruceño Claudio Vidal. Un diputado del Frente de Izquierda estará ausente en la sesión especial de este miércoles.Política17/09/2025
En vísperas de una sesión especial caliente, el diputado nacional Sergio Acevedo renunciará a su banca este miércoles en el recinto y su lugar lo ocupará Facundo Prades, el segundo suplente en la boleta de “Somos Energía para Renovar”, alianza santacruceña que propuso a Claudio Vidal como primer candidato y que debió dejar su escaño cuando se convirtió en gobernador de Santa Cruz.
La renuncia del ex vicegobernador de Santa Cruz a su banca en la Cámara baja se debe a que fue ternado para integrar el Tribunal Superior de Justicia provincial. Había jurado como diputado nacional en diciembre del 2023 cuando Claudio Vidal pasó al Poder Ejecutivo provincial. En los últimos meses, el legislador saliente se había destacado por haber votado con la oposición.
Se especulaba que Acevedo iba a votar a favor de la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario en la sesión convocada para este miércoles. Sin embargo, la renuncia generó incertidumbre. Según supo parlamentario.com, una vez que jure y se acomode en el flanco izquierdo del hemiciclo, Prades tendría la intención de continuar con la postura que venía manteniendo el exfuncionario santacruceño.
Prades fue el intendente de Caleta Olivia por la alianza Cambiemos desde el 10 de diciembre del 2015 hasta la misma fecha en 2019. En 2021, integró la boleta de la alianza Somos Energía para Renovar y quedó en el segundo lugar de los suplentes. Las renuncias de Vidal y Acevedo le permitirán ocupar esa banca hasta el 10 de diciembre del 2025.
Por otro lado, el diputado nacional Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista será uno de los opositores ausentes en la sesión especial de este miércoles. El retraso en su regreso desde la embarcación Sirius en las cercanías a Franja de Gaza, imposibilitó su presencia en tiempo y forma en la sesión especial de este miércoles. Sí, estará presente Mercedes de Mendieta junto con los otros tres integrantes del Frente de Izquierda.
Con información de Parlamentario
Bullrich: “El Gobierno tiene que defender el orden económico con ideas y no con insultos”Política17/09/2025
La ministra de Seguridad habló del cambio de discurso que realizó Javier Milei tras la derrota en la elección bonaerense.
Fiscalía y Procuraduría analizan posibles sobreprecios y licitaciones direccionadas vinculadas a la familia Kovalivker durante la gestión de Javier Milei.
Universidades y Hospital Garrahan: CGT convocó a la Marcha Federal
CGT y La Bancaria convocan a marchar este 17 de septiembre al Congreso contra el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
El ministro pidió no “hacerle el juego al kirchnerismo” mientras la oposición busca revertir los decretos de Milei sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
Calletti: “Vamos a votar contra el veto y en defensa de las universidades y del Garrahan”
La diputada nacional por Salta ratificó en Aries que junto Pablo Outes y Yolanda Vega rechazará los vetos del presidente Javier Milei al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica del hospital Garrahan.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
“Esto no va a quedar así”, advirtió el abogado de Javier Saavedra
El abogado defensor Marcelo Arancibia pidió explicaciones al sistema carcelario por el fallecimiento de Javier “Chino” Saavedra, uno de los acusados por el crimen de Jimena Salas. Sostuvo que el hecho no puede quedar sin investigar.
“Lo peor ya pasó”: Cuando Milei se pareció demasiado a De la Rúa y Macri
Con la frase ‘lo peor ya pasó’, el Presidente repitió el libreto de sus antecesores. El discurso leído y sin apoyo de sus funcionarios dejó más dudas que certezas y derivó en cacerolazos.
Desarticularon una red que captaba menores de un colegio para explotación sexualPoliciales16/09/2025
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.
Inició las tareas para la construcción de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia en temporada estival. Habrá corte de tránsito por 20 días, aproximadamente.