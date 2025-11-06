El CEO de JP Morgan elogió a Milei: “Está haciendo un buen trabajo”

El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, elogió la gestión de Javier Milei al asegurar que el Presidente “está haciendo un buen trabajo” para reformar la economía. También sostuvo que la Argentina “quizás no necesite un préstamo bancario”.

“Hay alrededor de US$100.000 millones de capital extranjero que bien podrían regresar a la Argentina. Hay grandes compañías que quieren invertir allí ahora“, afirmó Dimon en una entrevista a la agencia Reuters.

Las declaraciones del ejecutivo de JP Morgan se dan en medio del viaje de Javier Milei a Estados Unidos para participar del American Business Forum.

El mes pasado, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, había adelantado que estaban en conversaciones con cuatro de los principales bancos de Wall Street para otorgarle una segunda línea de préstamos a la Argentina por unos US$20.000 millones y complementar así a la asistencia financiera de la gestión de Donald Trump

En ese sentido, Dimon aclaró: “Hemos otorgado financiamiento especial a la Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas”.

El elogio de Jamie Dimon a Javier Milei

El director ejecutivo de JP Morgan destacó además que Milei “está haciendo un buen trabajo” en su intento por estabilizar la economía y reducir la inflación.

Y describió al presidente argentino como una “fuerza de la naturaleza”. “Si Milei pudiera seguir implementando sus políticas durante el resto de este mandato, y tal vez durante un segundo, Argentina podría cambiar”, deslizó.

A finales de octubre, el mandatario junto al equipo económico liderado por Luis Caputo se reunieron con los ejecutivos de JP Morgan en Buenos Aires.

Javier Milei hablará en un foro global ante empresarios en Miami

Este jueves, el presidente Javier Milei participará del American Business Forum en Miami, un encuentro que reúne a empresarios y celebridades. También contará con la presencia del CEO de JP Morgan, Jamie Dimon.

El mandatario buscará reforzar su perfil internacional y estrechar vínculos con empresarios y dirigentes del mundo conservador.

Milei viajó a Estados Unidos acompañado por una comitiva integrada por: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

Con información de TN