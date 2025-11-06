Tras la renovación de autoridades y nuevas fracturas en la central obrera, la Casa Rosada busca mantener el diálogo con los gremios en la antesala del proyecto.
Godoy (h) quiere un peronismo unido y advirtió que LLA puede ser gobierno en Salta
El diputado nacional (MC) llamó a reconstruir un peronismo unido y con proyecto competitivo. “No podemos vivir del pasado. El mundo cambió y el peronismo debe ofrecer respuestas nuevas”, sostuvo.Política06/11/2025Ivana Chañi
El diputado nacional mandato cumplido (MC) Lucas Godoy analizó el escenario político salteño y aseguró que el peronismo atraviesa un momento clave de definición. Señaló que el espacio mantiene una base electoral significativa, pero que no alcanza si continúa fragmentado, sin una conducción clara y sin una agenda común que vuelva a conectar con la sociedad.
“Cuando se anteponen intereses personales a los colectivos, se pierde representación. El peronismo tiene que volver a hablarle a la gente con ideas y proyectos, no sólo con nombres”, afirmó en diálogo con Día de Miércoles.
En ese sentido, advirtió que, si el peronismo no logra un proyecto común y competitivo, el escenario electoral favorecerá a La Libertad Avanza para disputar el próximo gobierno de Salta. Mencionó que las elecciones recientes demostraron que existe un electorado dispuesto a acompañar alternativas distintas, y que la falta de ordenamiento interno allanaría ese camino.
Godoy consideró necesario promover “nuevos nombres, nuevos perfiles y vocación colectiva”, y remarcó que el camino para ordenar el espacio debe ser a través de internas o PASO que legitimen liderazgos:
Respecto a Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que sigue siendo una figura relevante y cuestionó su situación judicial, pero fue claro:
“No podemos vivir del pasado. El mundo cambió y el peronismo debe ofrecer respuestas nuevas”.
ANSES pedirá que CFK devuelva $1000 millones por jubilaciones y pensiones cobradasPolítica06/11/2025
El organismo avanza con la devolución de las sumas percibidas tras el rechazo judicial a una cautelar presentada por la expresidenta. La medida se tomó luego de la baja de sus haberes dispuesta por el Gobierno.
Causa Cuadernos: comienza el juicio y un financista reafirmará las entregas de dineroPolítica06/11/2025
Este jueves se inicia el proceso judicial. Ernesto Clarens, uno de los arrepentidos, ratificará que trasladaba hasta 300 mil dólares por semana destinados al matrimonio presidencial.
Narcotest a funcionarios: denuncian una "mano negra" que traba el proyecto
El diputado Juan Esteban Romero insistió en la necesidad de que los funcionarios del Estado se sometan a narcotests obligatorios. “No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la infiltración del narcotráfico”, expresó.
“Van a ser dos años complejos”: Fonseca se prepara para asumir en la Cámara de Diputados provincialPolítica05/11/2025
Frida Fonseca reemplazará a Flavia Royón en la Legislatura salteña y anticipó un escenario “complejo” por la situación económica del país. La dirigente reafirmó su compromiso con los vecinos y con la conducción política del gobernador Sáenz.
El actual interventor de la localidad, Marcelo Cordova, confirmó que el 16 de noviembre se realizarán las elecciones para Intendente y Convencional Constituyente. “Hay mucha expectativa, hay tres candidatos criollos y tres originarios”, indicó.
Abren hoy las inscripciones virtuales para mujeres a Escuelas de Cadetes y SuboficialesSalta03/11/2025
La Policía de Salta habilitó hoy, 3 de noviembre, las inscripciones virtuales para mujeres. Las postulantes para las Escuelas de Cadetes y Suboficiales tienen tiempo hasta el 6 de noviembre.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
Sáenz acusó al olmedismo de “hacer política con hipocresía, mentira y maldad”
El gobernador de Salta acusó a sectores libertarios de actuar junto al kirchnerismo y advirtió que “la gente debe saber quién miente y quién trabaja por la provincia”.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
El dirigente de 48 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la Autovía 2. El club suspendió todas sus actividades y expresó su profundo pesar por la pérdida de una figura histórica.