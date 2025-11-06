Godoy (h) quiere un peronismo unido y advirtió que LLA puede ser gobierno en Salta

El diputado nacional mandato cumplido (MC) Lucas Godoy analizó el escenario político salteño y aseguró que el peronismo atraviesa un momento clave de definición. Señaló que el espacio mantiene una base electoral significativa, pero que no alcanza si continúa fragmentado, sin una conducción clara y sin una agenda común que vuelva a conectar con la sociedad.

“Cuando se anteponen intereses personales a los colectivos, se pierde representación. El peronismo tiene que volver a hablarle a la gente con ideas y proyectos, no sólo con nombres”, afirmó en diálogo con Día de Miércoles.

En ese sentido, advirtió que, si el peronismo no logra un proyecto común y competitivo, el escenario electoral favorecerá a La Libertad Avanza para disputar el próximo gobierno de Salta. Mencionó que las elecciones recientes demostraron que existe un electorado dispuesto a acompañar alternativas distintas, y que la falta de ordenamiento interno allanaría ese camino.

Godoy consideró necesario promover “nuevos nombres, nuevos perfiles y vocación colectiva”, y remarcó que el camino para ordenar el espacio debe ser a través de internas o PASO que legitimen liderazgos:

Respecto a Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que sigue siendo una figura relevante y cuestionó su situación judicial, pero fue claro:

“No podemos vivir del pasado. El mundo cambió y el peronismo debe ofrecer respuestas nuevas”.