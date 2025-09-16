El desembolso llega en un contexto de alta tensión política y refleja un gesto del Ejecutivo hacia los mandatarios provinciales.
“Otra muestra de insensibilidad”, dijo Urtubey sobre los anuncios de Milei
El candidato a senador por Fuerza Patria consideró que los incrementos anunciados son “ínfimos e insuficientes” para los argentinos.Política16/09/2025Agustina Tolaba
Este martes, el candidato a senador nacional por Fuerza Patria y ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la cadena nacional del presidente, Javier Milei, brindada este lunes por la noche y apuntó contra los anuncios de incrementos para universidades y jubilados.
A través de su cuenta de X, Urtubey sostuvo que la transmisión “es otra muestra de que no conoce el país, a los argentinos y menos a nuestro norte profundo”. Además, aseguró que evidencia “insensibilidad, olvido sobre quienes más necesitan y la descripción de una realidad que no existe”.
El dirigente político calificó los aumentos anunciados como “ínfimos e insuficientes” y advirtió que el gobierno “no va a poder con la fuerza de los salteños”.
La cadena nacional del Presidente es otra muestra de que no conoce el país, a los argentinos y menos a nuestro norte profundo. Otra vez la insensibilidad, el olvido sobre quienes más necesitan y la descripción de una realidad que no existe. El incremento a universidades y…— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) September 16, 2025
La ministra de Seguridad, se diferenció de la frase “lo peor ya pasó” de Javier Milei, argumentando que ella no la pronunció.
El gobernador entrerriano apoyó la cadena nacional. Celebró el “compromiso del equilibrio fiscal” y los aumentos para jubilados, discapacitados y universidades.
En su presentación del Presupuesto, el Presidente usó una expresión con la que el exmandatario intentó transmitir optimismo frente a una economía en tensión.
Presupuesto 2026: "Es un disco rayado, la economía está mucho peor", cruzó KicillofPolítica16/09/2025
El gobernador bonaerense calificó de “disco rayado” el discurso de Milei. Dijo que “vendió espejitos de colores” y que “lo peor ya pasó” es una frase de Macri.
Universidades y Hospital Garrahan: CGT convoca a marcha al Congreso contra el veto de Milei
CGT y La Bancaria convocan a marchar este 17 de septiembre al Congreso contra el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El secreto detrás de los 4.000 claveles que ornamentan a la Virgen del Milagro
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
La fe que se pinta de colores: el mural que rinde homenaje a los peregrinos del Milagro
Heber Artaza inmortalizó en 500 m² a Damiana Luzco y a los fieles que recorren cada año cientos de kilómetros desde La Puna hasta Salta Capital, transformando la devoción en arte y llenando de vida un espacio histórico de la ciudad.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.