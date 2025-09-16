“Otra muestra de insensibilidad”, dijo Urtubey sobre los anuncios de Milei

El candidato a senador por Fuerza Patria consideró que los incrementos anunciados son “ínfimos e insuficientes” para los argentinos.

Política16/09/2025

Este martes, el candidato a senador nacional por Fuerza Patria y ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la cadena nacional del presidente, Javier Milei, brindada este lunes por la noche y apuntó contra los anuncios de incrementos para universidades y jubilados.

A través de su cuenta de X, Urtubey sostuvo que la transmisión “es otra muestra de que no conoce el país, a los argentinos y menos a nuestro norte profundo”. Además, aseguró que evidencia “insensibilidad, olvido sobre quienes más necesitan y la descripción de una realidad que no existe”.

El dirigente político calificó los aumentos anunciados como “ínfimos e insuficientes” y advirtió que el gobierno “no va a poder con la fuerza de los salteños”.

