Conectividad y calidad: el desafío turístico de Salta

Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.
Fernando García Soria destacó la importancia de nuevos vuelos y promociones estratégicas para captar turistas de Brasil y otros mercados internacionales.Turismo16/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el coordinador del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, Fernando García Soria, destacó la importancia de trabajar sobre las fortalezas del destino y no depender únicamente de la variable precio para atraer turistas. “Si nos enfocamos solamente en que el turista venga porque es barato, siempre estaremos pendiendo de un hilo”, advirtió, subrayando la necesidad de diversificar la oferta, mejorar la calidad y diseñar estrategias de promoción más precisas.
García Soria resaltó que el sector turístico debe adaptarse a los escenarios económicos actuales y a la competencia internacional, y aseguró que se trabaja de manera conjunta con todos los actores involucrados en el turismo salteño.
“Celebramos lo que son los avances en conectividad, porque cada nuevo vuelo representa una oportunidad de traer y llevar gente, y debemos aprovecharla estratégicamente”, indicó.
En este sentido, el funcionario explicó que se estudia la posibilidad de consolidar aun más la conexión aérea con Florianópolis, en Brasil, que inicialmente será un vuelo de temporada de tres meses. “El desafío será captar público no solo de esa ciudad, sino de toda la región de Santa Catarina, y eventualmente extender la conectividad durante todo el año para acercarnos a un mercado amplio y estratégico”, sostuvo García Soria.
Con estas medidas, la ciudad busca posicionarse como un destino turístico integral, con propuestas que combinen calidad, diversidad de experiencias y promoción internacional, consolidando su presencia en el mercado regional y global.
La directora de Turismo de Corrientes, Mercedes Alegre, brindó detalles de los trabajos realizados en Hotelga 2025, el evento anual del sector hotelero/gastronómico realizado hace pocos días en Buenos Aires
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta advirtió que el sector enfrenta fuerte presión por la caída del consumo y la fuga de turistas al exterior.
A pesar de nuevas conexiones a Panamá, Europa y Brasil, la industria local advierte que las distorsiones del mercado y la presión fiscal encarecen los pasajes y desalientan a los viajeros.
“El mercado turístico cambió enormemente. La demanda ahora se define muchas veces a último momento, y las campañas ayudan a que Salta esté presente” explicó la presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Viajes.
Ángel Causarano destacó que julio marcó una temporada histórica y agosto se perfila como otro mes récord en ventas, con visitantes locales y extranjeros.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
Heber Artaza inmortalizó en 500 m² a Damiana Luzco y a los fieles que recorren cada año cientos de kilómetros desde La Puna hasta Salta Capital, transformando la devoción en arte y llenando de vida un espacio histórico de la ciudad.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.