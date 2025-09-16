Conectividad y calidad: el desafío turístico de Salta

Por Aries, el coordinador del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, Fernando García Soria, destacó la importancia de trabajar sobre las fortalezas del destino y no depender únicamente de la variable precio para atraer turistas. “Si nos enfocamos solamente en que el turista venga porque es barato, siempre estaremos pendiendo de un hilo”, advirtió, subrayando la necesidad de diversificar la oferta, mejorar la calidad y diseñar estrategias de promoción más precisas.

García Soria resaltó que el sector turístico debe adaptarse a los escenarios económicos actuales y a la competencia internacional, y aseguró que se trabaja de manera conjunta con todos los actores involucrados en el turismo salteño.

“Celebramos lo que son los avances en conectividad, porque cada nuevo vuelo representa una oportunidad de traer y llevar gente, y debemos aprovecharla estratégicamente”, indicó.

En este sentido, el funcionario explicó que se estudia la posibilidad de consolidar aun más la conexión aérea con Florianópolis, en Brasil, que inicialmente será un vuelo de temporada de tres meses. “El desafío será captar público no solo de esa ciudad, sino de toda la región de Santa Catarina, y eventualmente extender la conectividad durante todo el año para acercarnos a un mercado amplio y estratégico”, sostuvo García Soria.

Con estas medidas, la ciudad busca posicionarse como un destino turístico integral, con propuestas que combinen calidad, diversidad de experiencias y promoción internacional, consolidando su presencia en el mercado regional y global.