El presidente colombiano aseguró que la descertificación estadounidense en la lucha antidrogas marca el fin de la dependencia militar del país norteamericano.
Israel lanzó ofensiva terrestre en Gaza: tanques y bombardeos dejaron más de 40 muertos
El avance de blindados y ataques aéreos provoca éxodo masivo y alerta internacional por la situación humanitaria.El Mundo16/09/2025
Israel inició este martes las “fases iniciales” de la operación terrestre contra la ciudad de Gaza, confirmó un oficial a la agencia EFE. El avance de tanques se combinó con una intensificación de los bombardeos, que dejaron al menos 41 muertos en las últimas horas.
La radio israelí Kan informó que los blindados avanzaron sobre la calle Al Jalaa, en el centro de la capital, con movimientos de entrada y retroceso para ganar terreno.
El portavoz militar Avichay Adraee aseguró que el Ejército comenzó a “desmantelar infraestructura terrorista”, y advirtió que Gaza es una “zona de combate peligrosa”.
En paralelo, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que se trata de una “poderosa operación” en un momento que calificó como crucial para Israel. Desde el Ministerio de Sanidad gazatí alertaron: “La situación aquí es catastrófica. Podemos morir en cualquier momento”.
Éxodo forzado y denuncias internacionales
La ciudad de Gaza albergaba a un millón de habitantes a mediados de agosto, pero tras la ofensiva se produjo un éxodo hacia el sur. Israel estima que unas 350.000 personas abandonaron la capital, aunque la ONU reduce la cifra a 142.000. Según Al Jazeera, muchos refugiados regresan por la falta de espacio en las zonas designadas.
Relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, junto a organizaciones internacionales y varios países, califican de genocidio la ofensiva israelí, que desde octubre de 2023 dejó casi 65.000 muertos, entre ellos más de 19.000 niños, según cifras difundidas por la ONU y medios internacionales.
Con información de TN
El informe detalla que los atacantes incendiaron viviendas y persiguieron a los habitantes, en un contexto de colapso institucional y control territorial de las pandillas.
El presidente estadounidense se reunirá con Keir Starmer, participará de un banquete real y avanzará en acuerdos tecnológicos y energéticos.
Marco Rubio señaló que la escalada militar en Gaza reduce drásticamente la ventana para un acuerdo negociado.
El ciudadano israelí, protagonista del documental de Netflix, está acusado de defraudar a mujeres por unos 10 millones de dólares.
El presidente venezolano aseguró que su país está facultado por leyes internacionales para responder y denunció amenazas de Trinidad y Tobago.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El secreto detrás de los 4.000 claveles que ornamentan a la Virgen del Milagro
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
La fe que se pinta de colores: el mural que rinde homenaje a los peregrinos del Milagro
Heber Artaza inmortalizó en 500 m² a Damiana Luzco y a los fieles que recorren cada año cientos de kilómetros desde La Puna hasta Salta Capital, transformando la devoción en arte y llenando de vida un espacio histórico de la ciudad.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.