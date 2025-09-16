Israel comete genocidio en Gaza, concluyó una investigación de la ONU

Israel comete genocidio en Gaza, denunció la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas que presentó un informe en el que también responsabilizó a altos cargos israelíes, como el primer ministro, Benjamín Netanyahu, por "incitar" a cometer estos actos.

En detalle, el estudio sobre Gaza se basa sobre los cinco actos genocidas definidos por el derecho internacional y asegura que existen pruebas de que al menos cuatro de ellos fueron cometidos desde el inicio de la guerra contra Hamás, en octubre de 2023.

Ante las acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó categóricamente el documento, al que calificó de "distorsionado y falso".

La denuncia de genocidio contra Israel

La Comisión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El grupo de investigación basó sus conclusiones en "pesquisas exhaustivas" sobre lo ocurrido en Gaza durante los últimos 2 años.

"Al matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948", amplió la denuncia.

En este sentido, la presidenta de la Comisión, Navi Pillay, aseguró que "es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”.

La denuncia hace particular foco sobre la responsabilidad de las autoridades civiles y militares israelíes. Sostiene que sus "declaraciones explícitas" y el "patrón de conducta de las fuerzas de seguridad israelíes" indican que los actos genocidas se ejecutan con " la intención de destruir, total o parcialmente, a los palestinos de la Franja de Gaza". como grupo.

"La responsabilidad de las atrocidades recae en las más altas esferas de las autoridades israelíes, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”, apuntó Pillay.

El documento concluyó que Israel debe acabar con su política de hambruna, levantar el asedio y garantizar el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria a gran escala así como la entrada irrestricta a todo el personal de las Naciones Unidas, incluidos los trabajadores internacionales de la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

La respuesta de Israel a las acusaciones de genocidio

Por su parte, tras la publicación del informe, el gobierno de Israel envío una respuesta a las acusaciones a través de un comunicado de su Ministerio de Asuntos Exteriores en el que acusaron a "Pillay, (Chris) Sidoti y (Miloon) Khotari de ser "tres individuos que actúan como agentes de Hamás, conocidos por sus posiciones abiertamente antisemitas y cuyas horribles declaraciones sobre los judíos han sido condenadas en todo el mundo".

Sobre el informe, Israel aseguró que "se basa completamente en falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros".

En este sentido, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí compartió un "estudio estudio académico independiente y exhaustivo de BESA, que refutó todas y cada una de las afirmaciones falsas sobre genocidio".

"En marcado contraste con las mentiras del informe, Hamás es el partido que intentó cometer genocidio en Israel: asesinó a 1.200 personas, violó mujeres, quemó vivas a familias y declaró abiertamente su objetivo de matar a todos los judíos", denunciaron desde el gobierno israelí.

"Israel rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y pide la abolición inmediata de esta Comisión de Investigación", concluyó la dura respuesta.

Ámbito