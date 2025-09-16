Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia tras sufrir una descompensación bajo arresto domiciliario

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, salió este martes de su prisión domiciliaria para ingresar al hospital tras “sentirse mal”. Lo informó uno de sus hijos en X.

El líder de extrema derecha “se sintió mal hace poco, con fuerte crisis de hipo, vómito y presión baja”. Fue al hospital por “tratarse de una emergencia”, indicó el senador Flávio Bolsonaro.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Jair Bolsonaro fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

Según OGlobo, Bolsonaro fue acompañado por policías que custodian su residencia de Brasilia donde cumple prisión domiciliaria y por su esposa, Michelle.