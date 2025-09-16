Maduro acusó a EEUU de preparar una agresión militar contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que Estados Unidos prepara una “agresión” de “carácter militar” contra su país y aseguró que su gobierno está habilitado por “leyes internacionales” para enfrentarla.

Hay “una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente”, indicó el mandatario.

En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro anunció además que “las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó ocho buques militares y un submarino en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El domingo llegaron al menos cinco aviones de combate F-35 de la Marina a Puerto Rico.

“Si en la casa nuestra, el gran Caribe, lo llenan de pólvora y misiles eso puede derivar en una hecatombe, una gran guerra en el Caribe que nunca ha habido. Esta guerra sería la guerra por un cambio de régimen, por el petróleo venezolano, por el gas, por el oro venezolano, por las riquezas naturales”, advirtió Maduro.

Qué dijo Nicolás Maduro

En su extensa conferencia de prensa, Maduro afirmó que Venezuela está “más preparada” para una “lucha armada”, en caso de que el país fuera agredido por Estados Unidos.

“Hoy Venezuela tiene más poder nacional, está más unida, está más preparada para preservar, en cualquier circunstancia, si nos tocara ir a la lucha armada, su independencia y construir la paz”, expresó.

El mandatario dijo que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, “se volvió loca”, después que ese país vecino respaldara el despliegue estadounidense en el área. “Sencillamente, la primera ministra de Trinidad y Tobago se volvió loca, se volvió loca, amenazando que desde Trinidad y Tobago ella va autorizar ataques contra Venezuela, declarándole casi la guerra a Venezuela. Yo estoy seguro que el pueblo de Trinidad y Tobago está en contra completamente, somos países vecinos”, dijo.

Además, el gobernante chavista informó sobre la incautación de 3600 kilos de cocaína transportados en una lancha, aunque no precisó dónde se hizo el operativo.

“Hoy hemos tenido un gran éxito porque acabamos de hacer la interdicción legal de una lancha con 3600 kilos de cocaína. Ahora, en tiempo real, está sucediendo. Fueron rodeados, se utilizó la fuerza proporcional que manda la justicia y fueron capturados”, indicó Maduro.

EE.UU. atacó y destruyó una lancha que había salido desde las costas venezolanas el 2 de este mes con un supuesto cargamento de drogas, según Trump. En la acción habría muerto 11 personas.

Maduro además dijo que su gobierno mantiene una comunicación “mínima” con el encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de EE.UU. para en Colombia, John McNamara, para el regreso de los migrantes.

“Las comunicaciones no están en cero, no están en cero, pero están deshechas, se mantiene un hilo básico con el señor McNamara que es un marine, un soldado que estuvo en la ocupación de Afganistán, Bagdad. McNamara no es un diplomático, es un militar acostumbrado a la guerra y está en Bogotá, él utiliza métodos de guerra con otros países, con nosotros ni se atreve”, dijo.

El mandatario venezolano se refirió además al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como “el señor de la muerte y la guerra”.

