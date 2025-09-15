Cargnello: “El Señor vuelve a mirarnos y nos pide abrir el corazón”

En la misa estacional de la solemnidad del Señor del Milagro, el arzobispo de Salta recordó la vigencia del pacto de fidelidad y llamó a los fieles a no vivirlo como mera tradición.

Durante la misa estacional del 15 de septiembre, en el marco de la procesión del Señor y la Virgen del Milagro, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, dejó un mensaje de fe y compromiso para toda la comunidad.

“Hoy el Señor vuelve a mirarnos, vuelve a desinstalarnos de nuestras comodidades y nos dice: soy de ustedes, pero ustedes son míos”, expresó.

mario antonio cargnello milagro 2025 (3)Cargnello: “Es una estupidez creerse autosuficiente, no podés solo”

Cargnello destacó que la celebración no debe entenderse como una simple repetición de costumbres. “El pacto con el Señor es una alianza viva que nos interpela a cada uno en lo personal, pero también como sociedad”, señaló.

El prelado recordó que cada 15 de septiembre es la oportunidad de traerle al Señor la realidad actual: “Esta es nuestra historia, esta es nuestra provincia, este es nuestro país. Vos nos volvés a dar una oportunidad”.

