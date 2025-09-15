Mundial de Voley: Argentina juega esta noche

El equipo de Marcelo Méndez empezó perdiendo los dos primeros sets pero logró sacar el partido adelante. Este lunes, desde las 23:30, contra Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo C.

Deportes15/09/2025

En un partidazo, Argentina derrotó este sábado por la noche a Finlandia por 3 a 2, con parciales de 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11, con Pablo Kukartsev como máximo anotador con 20 puntos. Este lunes, desde las 23:30, contra Corea del Sur.

