Con gol olímpico de Di María, Boca y Rosario Central empataron

El DT dirigió su primer partido tras recibir el alta médica y el Gigante de Arroyito lo recibió con cariño por su paso por el club.
Boca igualó este domingo como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.
Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto xeneize, a los 20 minutos del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24’ del mismo periodo, para empatar el duelo.
Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.
Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.
Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedaron en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El domingo 21 de septiembre deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19:00.
El desarrollo del primer tiempo tuvo varias situaciones de gol para ambos lados, pero finalmente fue Leandro Brey, arquero de Boca, quien más entró en acción para mantener la igualdad en el resultado al descanso.
El conjunto de La Ribera aprovechó una desatención en la defensa canalla, jugaron rápido un tiro libre y Rodrigo Battaglia terminó conectando de cabeza un centro desde la derecha por parte de Brian Aguirre.
No obstante, tan solo cuatro minutos más tarde, el cuadro rosarino logró empatar la partida con una genialidad del delantero campeón del mundo Ángel Di María, quien estampó su sello en el marcador directamente desde el córner y desató la locura en el Gigante de Arroyito.
Por otro lado, en el complemento fueron los visitantes quienes hicieron mayores méritos para quedarse con el triunfo, mas no lograron volver a batir a Jorge Broun. A los 30 minutos, Williams Alarcón dejó pasar una clara ocasión para anotar el segundo tanto de Boca.
El mediocampista chileno recibió un gran pase filtrado de Miguel Merentiel, pero remató incómodo ante la presión de Agustín Sández y el balón se fue desviado por el palo izquierdo del guardameta canalla.
Síntesis de Rosario Central - Boca por la octava fecha del Torneo Clausura 2025:
Torneo Clausura 2025
Interzonal – Fecha 8
Rosario Central 1 – 1 Boca
Estadio: Gigante de Arroyito
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Lucas Novelli
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Gaspar Duarte; Santiago Lopéz y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.
