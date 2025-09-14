El Manchester City goleó al United en el clásico de la Premier League

La vuelta de Russo al banco de Boca: ovación en Rosario y el emotivo gesto de CentralDeportes14/09/2025
El equipo del español Josep Guardiola superó sin problemas a su máximo rival.Deportes14/09/2025
El Manchester City goleó 3-0 al Manchester United, en condición de local, en el marco del clásico mancomuniano por la cuarta fecha de la English Premier League.
En el Eithad stadium, el equipo del español Josep Guardiola superó sin problemas a su clásico rival que no puede encontrar el rumbo en este inicio de temporada. Los ´Citizens´ abrieron el marcador a los 18 minutos de juego con el gol de Phil Foden.
Sobre la izquierda del área, el delantero belga Jeremy Doku desbordó a fondo e intentó tirar un centro que rebotó en el mediocampista uruguayo Manuel Ugarte. Afortunadamente para Doku, la pelota le volvió a quedar a el que tiró el centro al punto penal donde Foden cabeceó cruzado y colocó la pelota en el ángulo derecho.
En el complemento, el Manchester City aumentó la ventaja a los 8 minutos con el gol del noruego Erling Haaland. Tras una serie de toques en tres cuartos del campo del United, Foden tocó en corto para Doku que, en el borde del área, lo dejó mano a mano con el delantero nórdico con el arquero turco Altay Bayindir y el ex Borussia Dortmund de Alemania resolvió de gran manera al picársela sutilmente por encima al guardameta.
A los 14 minutos, nuevamente Haaland volvió a marcar y puso el 3-0 para el equipo de Guardiola. En campo rival, la defensa del Manchester United perdió la pelota ante el portugués Bernardo Silva que, rápidamente, metió el pase en profundidad para el noruego que se fue mano a mano en soledad ante Bayindir que achico pero nada pudo hacer ante el remate raso y colocado de Haaland.
Así, el Manchester City sumó su segundo triunfo en el torneo y alcanzó la octava posición con seis puntos. Por su parte, el equipo del portugués Ruben Amorim cayó al decimocuarto lugar de la tabla con cuatro unidades.
En el otro partido de la jornada, el Liverpool le ganó agónicamente 1-0 al Burnley en Turf Moor con gol del egipcio Mohamed Salah para el equipo que es líder con puntaje perfecto y contó con la presencia del argentino Alexis Mac Allister desde el inicio.
El “Rojo” comenzó la búsqueda del nuevo director técnico que se hará cargo del primer equipo con el objetivo de revertir el duro presente que atraviesa el club.
Bud es el nuevo campeón indiscutido de los supermedianos, tras una victoria de antología en Las Vegas. Se impuso por decisión unánime sobre el mexicano.
Con el liderazgo en juego y la Copa Libertadores en el horizonte, el "Pincha" cayó frente al "Millonario" en el Estadio Uno.
Zeballos y Molteni fueron los encargados de liquidar la serie con un gran triunfo en el dobles.
Si logra estar entre los primeros seis, evita compartir grupo con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, que ocupan los primeros cinco lugares del escalafón mundial por el momento.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
El Gobernador recibió al ministro del Interior Lisandro Catalán y reclamó el cumplimiento de acuerdos firmados en 2024, defendiendo la autonomía provincial con un mensaje de igualdad.
En el Día del Peregrino se espera el arribo de la mayor cantidad de delegaciones a la Catedral Basílica. Desde distintas localidades salteñas y de provincias vecinas, miles de fieles ingresan a la ciudad para participar de las celebraciones.