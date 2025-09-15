Russo, de la emoción por el recibimiento de Central a elogiar el nivel de Boca

"Fue un partido parejo, Boca viene jugando bien, viene manteniendo un nivel y a medida que pasan los partidos lo va incrementando”, aseguró el experimentado entrenador. Al mismo tiempo, indicó: "Venir acá siempre es algo distinto".

Deportes15/09/2025

720

Boca empató 1-1 con Rosario Central, en uno de los partidos más atrayentes de la 8ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Rodrigo Battaglia había abierto el marcador, mientras que Ángel Di María selló la igualdad con un golazo olímpco. En este marco, buena parte de los reflectores estuvo puesta sobre la figura de Miguel Ángel Russo.

El experimentado entrenador, en la conferencia de prensa realizada finalizada el partido, remarcó que el desarrollo del encuentro coincidió con el marcador y elogió el rendimiento de los suyos: “Fue un partido parejo, Boca viene jugando bien, viene manteniendo un nivel y a medida que pasan los partidos lo va incrementando”.

