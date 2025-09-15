San Telmo venció al "Cuervo"

Hubo acción este domingo en el estadio Osvaldo Baletto. En el marco correspondiente a la vigésima primera jornada de la Zona B de la Primera Nacional, Central Norte de Salta visitó a San Telmo y cayó 3-1. Luciano Ferreyra convirtió el gol del Cuervo.

Durante los primeros minutos iniciales, el Azabache propuso y generó ocasiones de ataque, pero el arquero de la vista Agustín Rufinetti fue un adversario difícil de derribar. Estas aproximaciones vinieron de gracias a Ferreyra.

El marcador se abrió a los 27 minutos del primer tiempo con un gol de Sebastián Cocimano, que adelantó al local. En el complemento, San Telmo amplió la diferencia a los 54 minutos con un tanto de Leandro Ojeda, complicando aún más al equipo de Salta.



El Azabache no bajó los brazos y consiguió descontar a los 64 minutos con un gol de Luciano Ferreyra, que le dio esperanzas de empatar y cambiar la historia. Sin embargo, cuando el encuentro se acercaba al final, Ojeda volvió a aparecer y selló el 3-1 definitivo.

No hubo tiempo para más y fue derrota para Central Norte frente a San Telmo. Con este resultado, el Cuervo se encuentra en la decimocuarta posición con 33 unidades y, desde hace fechas, se aseguró la permanencia. En el próximo compromiso deberá recibir a Chacarita Juniors.