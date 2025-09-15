El equipo de Marcelo Méndez empezó perdiendo los dos primeros sets pero logró sacar el partido adelante. Este lunes, desde las 23:30, contra Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo C.
San Telmo venció al "Cuervo"
El Candombero venció 3-1 a Central Norte y volvió a sonreír después de tres derrotas al hilo. Los goles fueron de Sebastián Cocimano y Agustín Ojeda por duplicado.Deportes15/09/2025
Hubo acción este domingo en el estadio Osvaldo Baletto. En el marco correspondiente a la vigésima primera jornada de la Zona B de la Primera Nacional, Central Norte de Salta visitó a San Telmo y cayó 3-1. Luciano Ferreyra convirtió el gol del Cuervo.
Durante los primeros minutos iniciales, el Azabache propuso y generó ocasiones de ataque, pero el arquero de la vista Agustín Rufinetti fue un adversario difícil de derribar. Estas aproximaciones vinieron de gracias a Ferreyra.
El marcador se abrió a los 27 minutos del primer tiempo con un gol de Sebastián Cocimano, que adelantó al local. En el complemento, San Telmo amplió la diferencia a los 54 minutos con un tanto de Leandro Ojeda, complicando aún más al equipo de Salta.
El Azabache no bajó los brazos y consiguió descontar a los 64 minutos con un gol de Luciano Ferreyra, que le dio esperanzas de empatar y cambiar la historia. Sin embargo, cuando el encuentro se acercaba al final, Ojeda volvió a aparecer y selló el 3-1 definitivo.
No hubo tiempo para más y fue derrota para Central Norte frente a San Telmo. Con este resultado, el Cuervo se encuentra en la decimocuarta posición con 33 unidades y, desde hace fechas, se aseguró la permanencia. En el próximo compromiso deberá recibir a Chacarita Juniors.
Luego del primer candidato, Gustavo Quinteros, el binomio que logró el primer título en la historia de Platense surge como alternativa para el 'Rojo'. Otro en carpeta pero, casi sin chances, es Luis Zubeldía.
"Fue un partido parejo, Boca viene jugando bien, viene manteniendo un nivel y a medida que pasan los partidos lo va incrementando”, aseguró el experimentado entrenador. Al mismo tiempo, indicó: "Venir acá siempre es algo distinto".
El Xeneize y el Canalla empataron 1-1 por la octava fecha del campeonato local, llevada a cabo en el Gigante de Arroyito.
La vuelta de Russo al banco de Boca: ovación en Rosario y el emotivo gesto de CentralDeportes14/09/2025
El DT dirigió su primer partido tras recibir el alta médica y el Gigante de Arroyito lo recibió con cariño por su paso por el club.
El equipo del español Josep Guardiola superó sin problemas a su máximo rival.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Camino de fe: Salta celebra el Día Provincial del Peregrino
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.
Feriados de 2026: el Gobierno definió la nueva norma para los fines de semana largosArgentina14/09/2025
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.