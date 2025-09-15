Independiente suma a la dupla Orsi-Gómez a la carera por ser el nuevo DT

Independiente comenzó la búsqueda de un nuevo director técnico luego de la renuncia de Julio Vaccari tras la derrota del pasado sábado ante Banfield por 1-0 en el Torneo Clausura y tanto la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez como Gustavo Quinteros serían los principales apuntados.

El ciclo del ahora ex DT del Rojo tuvo un gran desempeño a fines del 2024 y durante el primer semestre del 2025. Sin embargo, en la segunda mitad del año, el equipo quedó afuera de la Copa Sudamericana, Copa Argentina y todavía no logró sumar de a tres en el campeonato local después de ocho fechas.