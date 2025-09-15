Independiente suma a la dupla Orsi-Gómez a la carera por ser el nuevo DT

Luego del primer candidato, Gustavo Quinteros, el binomio que logró el primer título en la historia de Platense surge como alternativa para el 'Rojo'. Otro en carpeta pero, casi sin chances, es Luis Zubeldía.

Deportes15/09/2025

360

Independiente comenzó la búsqueda de un nuevo director técnico luego de la renuncia de Julio Vaccari tras la derrota del pasado sábado ante Banfield por 1-0 en el Torneo Clausura y tanto la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez como Gustavo Quinteros serían los principales apuntados.

El ciclo del ahora ex DT del Rojo tuvo un gran desempeño a fines del 2024 y durante el primer semestre del 2025. Sin embargo, en la segunda mitad del año, el equipo quedó afuera de la Copa Sudamericana, Copa Argentina y todavía no logró sumar de a tres en el campeonato local después de ocho fechas.

Te puede interesar
WhatsApp Image 2025-08-10 at 6.13.39 PM

San Telmo venció al "Cuervo"

Deportes15/09/2025

El Candombero venció 3-1 a Central Norte y volvió a sonreír después de tres derrotas al hilo. Los goles fueron de Sebastián Cocimano y Agustín Ojeda por duplicado.

Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad14/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail