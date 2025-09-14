El equipo del español Josep Guardiola superó sin problemas a su máximo rival.
La vuelta de Russo al banco de Boca: ovación en Rosario y el emotivo gesto de Central
El DT dirigió su primer partido tras recibir el alta médica y el Gigante de Arroyito lo recibió con cariño por su paso por el club.Deportes14/09/2025
Este domingo, Boca y Rosario Central se enfrentan por el Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito. El partido cuenta con varios condimentos especiales, desde el cruce entre dos campeones del mundo como Ángel Di María y Leandro Paredes hasta el regreso de Miguel Ángel Russo a las canchas tras haber estado internado durante tres noches por una infección urinaria.
El entrenador retornó a la actividad durante el tramo final de la semana y se hizo cargo de los últimos entrenamientos antes de viajar a Santa Fe para jugar ante el Canalla.
Como no podía ser de otra manera, Russo fue recibido con una ovación en el estadio de Rosario Central, producto del legado que dejó en la institución como entrenador. Además, el plantel de la Academia fue a saludarlo uno por uno mientras desde la tribuna coreaba su nombre.
En el club conquistó la Copa de la Liga Profesional 2023 y logró el ascenso en la temporada 2012/13, luego de cinco etapas y casi 300 partidos dirigidos. Russo quedó en la historia grande de Central.
El “Rojo” comenzó la búsqueda del nuevo director técnico que se hará cargo del primer equipo con el objetivo de revertir el duro presente que atraviesa el club.
Bud es el nuevo campeón indiscutido de los supermedianos, tras una victoria de antología en Las Vegas. Se impuso por decisión unánime sobre el mexicano.
Con el liderazgo en juego y la Copa Libertadores en el horizonte, el "Pincha" cayó frente al "Millonario" en el Estadio Uno.
La Argentina le ganó 3-0 a Países Bajos y se metió en las Finales de la Copa DavisDeportes13/09/2025
Zeballos y Molteni fueron los encargados de liquidar la serie con un gran triunfo en el dobles.
Los Pumas suben al sexto lugar del ranking mundial tras la victoria ante AustraliaDeportes13/09/2025
Si logra estar entre los primeros seis, evita compartir grupo con potencias como Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica, Francia e Inglaterra, que ocupan los primeros cinco lugares del escalafón mundial por el momento.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Triduo del Milagro en Salta 2025: tres días de fe y esperanza
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Sáenz recibió a Lisandro Catalán y reclamó respeto a los pactos federales
El Gobernador recibió al ministro del Interior Lisandro Catalán y reclamó el cumplimiento de acuerdos firmados en 2024, defendiendo la autonomía provincial con un mensaje de igualdad.
Hoy llegan a Salta las peregrinaciones más convocantes del Milagro
En el Día del Peregrino se espera el arribo de la mayor cantidad de delegaciones a la Catedral Basílica. Desde distintas localidades salteñas y de provincias vecinas, miles de fieles ingresan a la ciudad para participar de las celebraciones.