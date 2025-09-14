Peregrinación de Vaqueros: cinco mil fieles caminaron hasta la Catedral

Más de cinco mil fieles de Vaqueros caminaron hasta la Catedral Basílica de Salta en una peregrinación cargada de fe y alegría, en el marco de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Salta14/09/2025

IMG_1165

Con cantos, aplausos y un clima festivo, más de cinco mil fieles de la Parroquia Nuestra Señora Aparecida de Vaqueros peregrinaron este sábado hacia la Catedral Basílica de Salta para honrar a la Virgen y al Señor del Milagro, en el marco de las celebraciones que cada septiembre conmueven a todo el pueblo salteño.

La caminata comenzó a las 18 en Vaqueros y, tras el recorrido, la multitud llegó a las 21:30 al santuario mayor de la fe salteña. Durante el trayecto, la procesión se vivió con cánticos, alegría y la presencia de familias, jóvenes y vecinos de todas las edades.

El párroco Martín Farfán, quien guió la peregrinación, destacó que ya son doce años en los que la comunidad de Vaqueros organiza este camino de fe hacia el Milagro. “Como gesto, celebramos el logro de una sola peregrinación que unió a Vaqueros, Yacones y Potrero de Castilla. Se sumaron también vecinos de La Caldera y de la zona norte de la ciudad”, expresó.

La marcha estuvo acompañada por bomberos, efectivos policiales y personal del Área Operativa 39 de Vaqueros, garantizando el cuidado de los caminantes.

Farfán subrayó que el espíritu de la peregrinación fue “animarse a ser testigos de esperanza” y remarcó: “Queremos una Iglesia sinodal, que camina, que busca siempre la paz”.

Con emoción y fe, los peregrinos se sumaron así a las celebraciones que cada año refuerzan la identidad espiritual de Salta y que encuentran en el Milagro uno de los momentos más conmovedores para toda la provincia.

