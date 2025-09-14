Peregrinación de Vaqueros: cinco mil fieles caminaron hasta la Catedral

Monseñor Dante Bernacki arribó a Salta junto a peregrinos de la Puna
El obispo Dante Bernacki arribó emocionado junto a los peregrinos de San Antonio de los Cobres y renovó su fe.
Más de cinco mil fieles de Vaqueros caminaron hasta la Catedral Basílica de Salta en una peregrinación cargada de fe y alegría, en el marco de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro.Salta14/09/2025
Con cantos, aplausos y un clima festivo, más de cinco mil fieles de la Parroquia Nuestra Señora Aparecida de Vaqueros peregrinaron este sábado hacia la Catedral Basílica de Salta para honrar a la Virgen y al Señor del Milagro, en el marco de las celebraciones que cada septiembre conmueven a todo el pueblo salteño.
La caminata comenzó a las 18 en Vaqueros y, tras el recorrido, la multitud llegó a las 21:30 al santuario mayor de la fe salteña. Durante el trayecto, la procesión se vivió con cánticos, alegría y la presencia de familias, jóvenes y vecinos de todas las edades.
El párroco Martín Farfán, quien guió la peregrinación, destacó que ya son doce años en los que la comunidad de Vaqueros organiza este camino de fe hacia el Milagro. “Como gesto, celebramos el logro de una sola peregrinación que unió a Vaqueros, Yacones y Potrero de Castilla. Se sumaron también vecinos de La Caldera y de la zona norte de la ciudad”, expresó.
La marcha estuvo acompañada por bomberos, efectivos policiales y personal del Área Operativa 39 de Vaqueros, garantizando el cuidado de los caminantes.
Farfán subrayó que el espíritu de la peregrinación fue “animarse a ser testigos de esperanza” y remarcó: “Queremos una Iglesia sinodal, que camina, que busca siempre la paz”.
Con emoción y fe, los peregrinos se sumaron así a las celebraciones que cada año refuerzan la identidad espiritual de Salta y que encuentran en el Milagro uno de los momentos más conmovedores para toda la provincia.
Todo el diagrama fue dividido por zonas de cercanía a la Iglesia Catedral; al Monumento 20 de Febrero y área de proveniencia de los corredores.
La columna de fieles ingresó a Salta con estandartes, imágenes rodeadas de flores y músicos. “En este momento no hay cansancio, solo fe”, dijo Damián Guerra, que peregrina hace ocho años.
Con gorra, agua y pochoclos en mano, el pequeño caminó por octava vez al Milagro acompañado de su familia. “Que todos prueben esta experiencia, es muy lindo”, aseguró.
Roberto Carlos dejó sus zapatillas colgadas al cuello y completó el último tramo a pie limpio. “Le pido salud y trabajo para mi familia”, dijo al llegar a Plaza 9 de Julio.
Profesionales de la salud acompañaron a los fieles durante la caminata y en su llegada a la ciudad. La mayoría de las consultas fueron por lesiones musculares y esguinces.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El Triduo del Milagro en Salta se celebra del 13 al 15 de septiembre con miles de peregrinos, misas, procesiones y la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad.
Cada 14 de septiembre se homenajea a los miles de fieles que recorren rutas y senderos para participar de la festividad del Milagro. La fecha fue instituida por ley.