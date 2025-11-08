Lluvias: advierten por criaderos de mosquitos ante el riesgo de dengue

La cartera sanitaria recuerda la importancia de reforzar las medidas de prevención, dado que durante el período de lluvias aumenta la posibilidad de que se generen criaderos de mosquitos en las viviendas y espacios aledaños.

El Aedes aegypti, para reproducirse, necesita lugares que acumulen agua, tanto dentro como fuera de la casa, en el patio, balcón o jardín.

Cualquier recipiente con una mínima cantidad de agua, inclusive la tapita de una botella, puede ser un criadero.

Por ello, las medidas preventivas deben reforzarse. Cada vecino, en su domicilio, tiene un rol fundamental, al limpiar todo lugar o recipiente que acumule agua y a desechar objetos que no utilicen y que puedan servir para que el mosquito deposite sus huevos y se reproduzca.

Para prevenir la proliferación de mosquitos, es necesario:

Tapar tanques y depósitos de agua.

Colocar boca abajo los recipientes que puedan acumular agua.

Cambiar y limpiar todos los días el agua de los floreros y bebederos de animales.

Poner arena en los portamacetas para que absorba el agua

Vaciar y limpiar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

Limpiar canaletas y rejillas.

Colocar telas mosquiteras en las tuberías de ventilación de los pozos ciegos.

Para evitar la picadura de mosquitos se tiene que usar mangas y pantalones largos; aplicar repelente respetando las indicaciones del envase; proteger cunas y coches con tul; usar espirales o tabletas repelentes en cada habitación de la casa; y colocar mosquiteros en las ventanas.

Es importante utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales dado que el zika también se transmite por esa vía.

Situación epidemiológica

Desde el inicio del nuevo periodo de Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico, es decir desde el primero de octubre y hasta la fecha, no se confirmaron casos positivos de dengue en Salta.

Actualmente hay 109 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 100 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 9 están en estudio.

Tampoco se han notificado casos positivos de chikungunya, zika ni fiebre amarilla en la provincia.

A la fecha se han descartado por laboratorio dos sospechosos para chikungunya y tres para zika.