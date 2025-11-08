Operativos del Registro Civil: Solidaridad, Unión, entre otros

En el marco del trabajo que lleva adelante el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, informó que desde el lunes 10 de noviembre se desarrollarán distintos operativos identificatorios de manera simultánea.

Desde el lunes 10 hasta el viernes 14, el móvil del organismo estará ubicado en la playa de estacionamiento del Complejo Teleférico, sobre avenida San Martín. Paralelamente, el lunes 10 y martes 11, los agentes del Registro Civil realizarán un operativo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Solidaridad, ubicado en avenida Fortín Cedolini esquina Angastaco.

El miércoles 12 y jueves 13, los agentes del organismo estarán presentes en el CIC del barrio Unión, ubicado en avenida Armada Argentina y José Mirau, finalizando el viernes 14 en la delegación municipal de San Luis, situada en calles Cerro San Bernardo y Cerro Aracar.

En todos los casos, los operativos iniciarán a las 9 de la mañana y los turnos se entregarán por orden de llegada para ser atendidos en el día.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.