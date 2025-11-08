Con el Plan META, Salta impulsa la mejora de infraestructura en clubes con subsidios. El General Paz busca techar la cancha y el 9 de Julio, refaccionar vestuarios.
Operativos del Registro Civil: Solidaridad, Unión, entre otros
El Registro Civil de Salta inicia operativos de DNI y Pasaporte desde el lunes en Solidaridad, Unión y Teleférico. La atención será por orden de llegada a partir de las 9.Salta08/11/2025
En el marco del trabajo que lleva adelante el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, la titular del organismo, Fernanda Ubiergo, informó que desde el lunes 10 de noviembre se desarrollarán distintos operativos identificatorios de manera simultánea.
Desde el lunes 10 hasta el viernes 14, el móvil del organismo estará ubicado en la playa de estacionamiento del Complejo Teleférico, sobre avenida San Martín. Paralelamente, el lunes 10 y martes 11, los agentes del Registro Civil realizarán un operativo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Solidaridad, ubicado en avenida Fortín Cedolini esquina Angastaco.
El miércoles 12 y jueves 13, los agentes del organismo estarán presentes en el CIC del barrio Unión, ubicado en avenida Armada Argentina y José Mirau, finalizando el viernes 14 en la delegación municipal de San Luis, situada en calles Cerro San Bernardo y Cerro Aracar.
En todos los casos, los operativos iniciarán a las 9 de la mañana y los turnos se entregarán por orden de llegada para ser atendidos en el día.
Costos y medios de pago
El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.
Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.
Salud Pública insta a reforzar la prevención del dengue ante la temporada de lluvias. El llamado es a eliminar todo recipiente que acumule agua, ya que el mosquito se reproduce en mínima cantidad.
Funcionarios de Salta se reunieron con directivos de Xizang Zhufeng (Tibet Summit), la casa matriz de la minera Potasio y Litio de Argentina (PLASA), que invierte $500 millones en litio en el Salar de Diablillos.
Paritarias: Gremios insisten en ajustar el salario frente al desfasaje con la inflaciónSalta07/11/2025
La titular de SITEPSA, Victoria Cervera, detalló que los gremios reclamaron adelantar aumentos, un bono y mantener paritarias sectoriales, al tiempo que plantearon la necesidad de actualizar los salarios frente al desfasaje con la inflación.
Está mesa está enfocada en escuchar los planteos de los sectores que representan a los trabajadores de la administración pública.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
La Justicia decretó la quiebra de ARSA, la empresa láctea que fabricaba productos claves para SanCor, como los postres Shimmy. El fallo confirma la liquidación y el cierre de las plantas en Lincoln y Córdoba.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
El diputado electo y designado ministro de Interior, Diego Santilli, renunció este viernes a su cargo en el Congreso para poder asumir en los próximos días la estratégica cartera, encargada de la relación con los gobernadores.