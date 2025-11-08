Plan META impulsa obras en clubes General Paz y 9 de Julio

A través del programa Clubes en Acción, incluido en el Plan META, el Ministerio de Turismo y Deportes busca impulsar la mejora en infraestructura y gestión de las instituciones deportivas en toda la provincia con acompañamiento legal y contable para regularizar documentación y con entrega de subsidios.

En este marco, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, visitó los clubes General Paz y 9 de Julio. Ambas instituciones presentaron pedidos de subsidios para realizar mejoras en las instalaciones. Una vez aprobada la documentación, se concretará la ayuda económica.

En primer lugar, García Bes recorrió el club Deportivo General Paz, donde el funcionario fue recibido por la presidente de la institución, Marta Espada, quien expresó que el club proyecta el techado de la cancha de básquet. "Tenemos las bases para la estructura y nos faltan las chapas. Ya presentamos la documentación para que desde el Plan META podamos concretar la obra", señaló la dirigente.

El club General Paz tiene 83 años de vida y funciona en calle San Juan 1550. Su actividad principal es el básquet y actualmente cuenta con más de 250 jugadores y jugadoras en todas las categorías.

Posteriormente, García Bes visitó el club 9 de Julio para conocer los planes de mejoras en infraestructura. Allí se entrevistó con el vicepresidente del club, Luis Rusinek, quien adelantó que la prioridad de obras es la refacción de baños y vestuarios.

"El nuestro es un club que recibe chicos de todas partes de la ciudad y también del interior. Tenemos más de 300 chicos que juegan al básquet y queremos que la institución siga creciendo. La ayuda del Plan META es un envión muy grande para avanzar más rápido", expresó.



El club 9 de Julio fue fundado en 1947. Está ubicado en Urquiza 1024 y cuenta con equipos masculinos y femeninos de básquet desde infantiles hasta primera.

El Plan META es una política pública del Gobierno de Salta para el desarrollo deportivo integral. Con una mirada federal, inclusiva y territorial, busca garantizar que todos los salteños, sin importar dónde vivan, tengan acceso real al deporte: como práctica, como contención, como comunidad.