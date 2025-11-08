El Registro Civil de Salta inicia operativos de DNI y Pasaporte desde el lunes en Solidaridad, Unión y Teleférico. La atención será por orden de llegada a partir de las 9.
Plan META impulsa obras en clubes General Paz y 9 de Julio
Con el Plan META, Salta impulsa la mejora de infraestructura en clubes con subsidios. El General Paz busca techar la cancha y el 9 de Julio, refaccionar vestuarios.Salta08/11/2025
A través del programa Clubes en Acción, incluido en el Plan META, el Ministerio de Turismo y Deportes busca impulsar la mejora en infraestructura y gestión de las instituciones deportivas en toda la provincia con acompañamiento legal y contable para regularizar documentación y con entrega de subsidios.
En este marco, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, visitó los clubes General Paz y 9 de Julio. Ambas instituciones presentaron pedidos de subsidios para realizar mejoras en las instalaciones. Una vez aprobada la documentación, se concretará la ayuda económica.
En primer lugar, García Bes recorrió el club Deportivo General Paz, donde el funcionario fue recibido por la presidente de la institución, Marta Espada, quien expresó que el club proyecta el techado de la cancha de básquet. "Tenemos las bases para la estructura y nos faltan las chapas. Ya presentamos la documentación para que desde el Plan META podamos concretar la obra", señaló la dirigente.
El club General Paz tiene 83 años de vida y funciona en calle San Juan 1550. Su actividad principal es el básquet y actualmente cuenta con más de 250 jugadores y jugadoras en todas las categorías.
Posteriormente, García Bes visitó el club 9 de Julio para conocer los planes de mejoras en infraestructura. Allí se entrevistó con el vicepresidente del club, Luis Rusinek, quien adelantó que la prioridad de obras es la refacción de baños y vestuarios.
"El nuestro es un club que recibe chicos de todas partes de la ciudad y también del interior. Tenemos más de 300 chicos que juegan al básquet y queremos que la institución siga creciendo. La ayuda del Plan META es un envión muy grande para avanzar más rápido", expresó.
El club 9 de Julio fue fundado en 1947. Está ubicado en Urquiza 1024 y cuenta con equipos masculinos y femeninos de básquet desde infantiles hasta primera.
El Plan META es una política pública del Gobierno de Salta para el desarrollo deportivo integral. Con una mirada federal, inclusiva y territorial, busca garantizar que todos los salteños, sin importar dónde vivan, tengan acceso real al deporte: como práctica, como contención, como comunidad.
Salud Pública insta a reforzar la prevención del dengue ante la temporada de lluvias. El llamado es a eliminar todo recipiente que acumule agua, ya que el mosquito se reproduce en mínima cantidad.
El Registro Civil de Salta realizará un operativo de identificación del 10 al 14 de noviembre en la playa del Complejo Teleférico San Bernardo, a partir de las 9 de la mañana.
Funcionarios de Salta se reunieron con directivos de Xizang Zhufeng (Tibet Summit), la casa matriz de la minera Potasio y Litio de Argentina (PLASA), que invierte $500 millones en litio en el Salar de Diablillos.
Paritarias: Gremios insisten en ajustar el salario frente al desfasaje con la inflaciónSalta07/11/2025
La titular de SITEPSA, Victoria Cervera, detalló que los gremios reclamaron adelantar aumentos, un bono y mantener paritarias sectoriales, al tiempo que plantearon la necesidad de actualizar los salarios frente al desfasaje con la inflación.
Está mesa está enfocada en escuchar los planteos de los sectores que representan a los trabajadores de la administración pública.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
La Justicia decretó la quiebra de ARSA, la empresa láctea que fabricaba productos claves para SanCor, como los postres Shimmy. El fallo confirma la liquidación y el cierre de las plantas en Lincoln y Córdoba.
Susana Trimarco recibió una inquietante pista desde Capiatá, Paraguay, sobre una mujer en situación de calle, extremadamente desnutrida, que vecinos aseguran es argentina y podría ser Marita Verón, desaparecida hace 23 años.
La productora DF confirmó los horarios, la lista de objetos prohibidos y quién abrirá los conciertos del Radical Optimism Tour en Buenos Aires.
El diputado electo y designado ministro de Interior, Diego Santilli, renunció este viernes a su cargo en el Congreso para poder asumir en los próximos días la estratégica cartera, encargada de la relación con los gobernadores.