River ganó 2-1 en su visita a Estudiantes y se acomoda en la cima

Con el liderazgo en juego y la Copa Libertadores en el horizonte, el "Pincha" cayó frente al "Millonario" en el Estadio Uno.

Deportes14/09/2025

estudiantes-vs-river-2098821

River se quedó con los tres puntos Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura por la octava fecha: Finalizó puntero de la Zona B

En el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Galoppo, Nacho Fernandez y Santiago Nuñez fueron los goleadores.

Con información de 442

