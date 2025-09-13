Jornadas Freud en Salta: debate sobre el odio y la palabra en la sociedad actual

La licenciada Alejandra Borla, psicóloga de la Fundación Cultura Analítica, anunció la realización de las Jornadas Freud en Salta bajo el lema “El odio. No matar la palabra, no dejarse matar por ella”.

El encuentro se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre en la sede de la fundación (Vicente López 328), con la participación de psicoanalistas, filósofos, historiadores, periodistas y escritores.

“El objetivo principal es juntarnos a conversar con gente de otras disciplinas en torno a los fenómenos de odio que han atravesado las relaciones sociales en este último tiempo”, explicó Borla en declaraciones en Vale Todo, por Aries.

Las jornadas se inspiran en el texto de Sigmund Freud “Más allá del principio del placer” (1920), donde desarrolla la teoría de la pulsión de muerte, y evocan un ciclo de conferencias de 1973.

El plazo para la presentación de trabajos libres vence el lunes 15 de septiembre. Los interesados pueden inscribirse escribiendo a [email protected]