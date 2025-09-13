En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Jornadas Freud en Salta: debate sobre el odio y la palabra en la sociedad actual
La Fundación Cultura Analítica organiza las Jornadas Freud el 3 y 4 de octubre en Salta. El encuentro reunirá a profesionales de distintas disciplinas para reflexionar sobre los fenómenos de odio y el lugar de la palabra en la convivencia social.Sociedad13/09/2025Ivana Chañi
La licenciada Alejandra Borla, psicóloga de la Fundación Cultura Analítica, anunció la realización de las Jornadas Freud en Salta bajo el lema “El odio. No matar la palabra, no dejarse matar por ella”.
El encuentro se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre en la sede de la fundación (Vicente López 328), con la participación de psicoanalistas, filósofos, historiadores, periodistas y escritores.
“El objetivo principal es juntarnos a conversar con gente de otras disciplinas en torno a los fenómenos de odio que han atravesado las relaciones sociales en este último tiempo”, explicó Borla en declaraciones en Vale Todo, por Aries.
Las jornadas se inspiran en el texto de Sigmund Freud “Más allá del principio del placer” (1920), donde desarrolla la teoría de la pulsión de muerte, y evocan un ciclo de conferencias de 1973.
El plazo para la presentación de trabajos libres vence el lunes 15 de septiembre. Los interesados pueden inscribirse escribiendo a [email protected]
El catedrático y especialista en comunicación Gustavo Iovino analizó el contexto de creciente violencia política y social, marcado por el reciente asesinato del influyente activista estadounidense. “La política cumple un papel importante en el diálogo”, sostuvo.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Las personas en condiciones de donar pueden hacerlo en el Centro Regional de Hemoterapia, de lunes a sábado. Deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.
Se ausenta de su hogar desde el 5 de septiembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de sus familiares en el Destacamento de Villa Palacios.
Caso Spagnuolo: el impacto de los audios y quién fue el funcionario más perjudicadoSociedad11/09/2025
La dura derrota en las elecciones bonaerenses del domingo intensificó el clima tenso que vivía el Gobierno tras estallar el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y las presuntas coimas en la ANDIS.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Operativo de Tránsito para la procesión del Milagro: cortes y desvíos desde la medianocheSalta13/09/2025
Personal municipal efectuará distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y diferentes puntos de la ciudad. Se busca que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible.
Está ubicado en Córdoba 366 y permite a los visitantes poder acceder al predio por esa intersección. En pasaje Miramar 433, se ubican 220 puestos con variedad de productos y servicios.
Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, rendirá homenaje a los caminantes que llegan a la ciudad para honrar al Señor y Virgen del Milagro. Será este 14 de septiembre de 19 a 00 hs.