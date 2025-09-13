Monseñor Quintana pidió vivir el Milagro como tiempo de esperanza rumbo al Jubileo 2025

En su homilía durante la misa estacional de la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro, que dio inicio al Triduo del Milagro, monseñor Darío Rubén Quintana, obispo de la Prelatura de Cafayate, invitó a los fieles a vivir la devoción a la Virgen como una oportunidad para renovar la esperanza y fortalecer la fe en el marco del Jubileo 2025.

“El Papa Francisco declaró que debemos avivar la llama de la esperanza que se nos ha dado y ayudar a todos a encontrar nuevas fuerzas y certezas, mirando al futuro con espíritu abierto, corazón confiado y visión de futuro”, recordó Quintana, aludiendo a la carta papal que convoca al Año Santo.

El obispo destacó que la Virgen del Milagro se presenta como “intercesora ante las dificultades, mediadora y refugio” y llamó a los fieles a experimentar estos días como un tiempo de gracia: “Es un tiempo de conversión, reconciliación y penitencia, en el que se perdonan las deudas y las penas del pecado y nos sumergimos en la infinita misericordia de Dios”.

Asimismo, subrayó que la experiencia del Milagro en Salta es un recordatorio de que “toda nuestra vida es un peregrinar hacia el Padre celestial y la vida eterna que se nos ofrece”.

Finalmente, pidió a los fieles que se dejen guiar por la Virgen como modelo de esperanza: “Ante la incertidumbre sobre el futuro, que nuestra vida se nutra de la confianza y de la firme convicción de que está protegida por Dios. María camina con nosotros, es nuestro modelo y nos enseña a ser peregrinos hacia la esperanza”, expresó.