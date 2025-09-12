Está ubicado en Córdoba 366 y permite a los visitantes poder acceder al predio por esa intersección. En pasaje Miramar 433, se ubican 220 puestos con variedad de productos y servicios.
Este domingo, la rotonda de Limache se iluminará para recibir a fieles y peregrinos
Por quinto año consecutivo, la Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, rendirá homenaje a los caminantes que llegan a la ciudad para honrar al Señor y Virgen del Milagro. Será este 14 de septiembre de 19 a 00 hs.Salta12/09/2025
Este domingo 14 de septiembre, en la vigilia de la procesión del Milagro, se rendirá homenaje a los peregrinos, por quinto año consecutivo. Desde las 19:00 hasta las 00:00, la Rotonda del Peregrino en Limache volverá a encenderse como símbolo de fe, devoción y encuentro.
Durante la jornada, los vecinos podrán acercarse al lugar y encender una vela con su intención personal, compartiendo este espacio de espiritualidad y acompañamiento a quienes recorren los Caminos del Milagro.
El equipo municipal encenderá las velas, representando a los barrios y asentamientos de la ciudad, los 60 municipios de la provincia, las 24 jurisdicciones del país (23 provincias y CABA), el sector antártico y los países del mundo.
Además, se proyectará un emotivo video con imágenes de los recorridos de los peregrinos de distintos puntos de la provincia, reflejados sobre las siluetas del Señor y la Virgen del Milagro.
De esta manera, la Municipalidad invita a todos los salteños y visitantes a participar de este acto de fe y unión, que ya es parte de la tradición del Milagro salteño.
La AMT aprobó un incremento promedio de 24% en las tarifas de los colectivos de interiorSalta12/09/2025
La nueva tarifa tendrá su aplicación a partir del 22 de septiembre, para los servicios del interior (No Saeta).
Operativo de Tránsito para la procesión del Milagro: cortes y desvíos desde la medianocheSalta12/09/2025
Personal municipal efectuará distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y diferentes puntos de la ciudad. Se busca que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible.
Incorporan bodycams a la policía de Tránsito municipal: "Todos los operativos quedarán registrados”Salta12/09/2025
Lo anunció el Intendente capitalino, Emiliano Durand, quien aseguró que la medida “suma garantías para todos”.
Por la reparación del Acueducto Norte, hay afectación del servicio de agua en barrios de la CapitalSalta12/09/2025
La afectación extraordinaria finalizará el sábado 13 de septiembre e incluirá a barrios de la zona norte de Salta Capital.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
