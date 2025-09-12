Incorporan bodycams a la policía de Tránsito municipal: "Todos los operativos quedarán registrados”

Lo anunció el Intendente capitalino, Emiliano Durand, quien aseguró que la medida “suma garantías para todos”.

Salta12/09/2025

Imagen1

El intendente de la Municipalidad de Salta, Emiliano Durand, informó que se equipó al personal de Tránsito con cámaras para registrar los operativos que se lleven a cabo en la ciudad.

“Estamos equipando nuestra policía de tránsito con cámaras. Todos los operativos quedarán registrados, como prueba de la posible infracción”, expresó en sus redes sociales.

Durand aseguró que la medida “suma garantías para todos, el vecino y los agentes de tránsito”.

“Seguimos avanzando”, celebró.

