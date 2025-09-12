Habilitaron un nuevo ingreso en el anexo mercado San Miguel

Está ubicado en Córdoba 366 y permite a los visitantes poder acceder al predio por esa intersección. En pasaje Miramar 433, se ubican 220 puestos con variedad de productos y servicios.

Salta12/09/2025

El predio del anexo del Mercado San Miguel, ubicado en pasaje Miramar 433, desde este viernes, habilitó un nuevo acceso por calle Córdoba 366. Esto le permite tener mayor circulación de clientes y mejorar el flujo para los locatarios.

Esta entrada, debidamente señalizada, permitirá a los clientes acceder al sector que brinda cientos de propuestas en indumentaria, artículos de bazar, regalería, calzados, especias, juguetería, sector de viveros, productos regionales, electrónicos, ropa infantil; frutas y verduras frescas, y un espacio de gastronomía regional.

Este nuevo ingreso permanecerá habilitado en horario corrido durante este fin de semana, de 8 a 21:30, volviendo a los horarios habituales desde el martes 16. 

