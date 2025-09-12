Milagro 2025: Llegaron a la Catedral los biciperegrinos de Perú

Luego de recorrer casi 3.000 kilómetros desde Puerto del Callao, en Lima, hasta Salta, más de 28 bici peregrinos llegaron a la Catedral este viernes 12 de septiembre, para vivir el Milagro.

“Es una experiencia inolvidable porque tanto Perú como Bolivia nos abrieron todas las puertas cuando se trata de Milagros y de Dios. No pensábamos que íbamos a tener tal recibimiento y fue muy emocionante”, expresó Manuel Maldonado, integrante del grupo.

Particularmente, recordó la experiencia de participar de una misa rezada y cantada en castellano y en aimara, como así también el recibimiento en La Quiaca, al cruzar la frontera. “Son cosas que no se olvidan en la vida”, dijo.

La travesía comenzó en agosto con veinte biciperegrinos que salieron desde Perú, pero en el camino se sumaron más fieles, legando a la Catedral salteña más de 25 personas. “Tuvimos que hacer varios enlaces porque el viento no nos permitía circular en las bicicletas y también por las alturas, pero después todo fue perfecto”, relató.

Maldonado explicó que la travesía se organizó con la intención de “recrear” el camino que las imágenes del Cristo crucificado y la Virgen realizaron en 1592. “Como dice la canción: por mares y montes, nosotros quisimos recrear eso y vivir la experiencia que fue inolvidable e inexplicable”, expresó.