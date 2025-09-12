Por la reparación del Acueducto Norte, hay afectación del servicio de agua en barrios de la Capital

La afectación extraordinaria finalizará el sábado 13 de septiembre e incluirá a barrios de la zona norte de Salta Capital.

Salta12/09/2025

Aguas del Norte informo que hasta la mañana del sábado 13 de septiembre, habrá corte y baja presión en el servicio de agua con motivo de la reparación del Acueducto Norte.

La afectación extraordinaria incluirá a barrios de la zona norte de Salta Capital: 1° de mayo, Lugones, Parque Belgrano, Castañares, Ciudad del Milagro, Juan Pablo II, La Unión, Juan Manuel de Rosas, 17 de octubre y aledaños.

Se recuerda que estará disponible, mientras dura la afectación, la entrega de agua con camión cisterna. Los usuarios podrán comunicarse al 0800 88 88 2482 o vía WhatsApp al 387 5838387.

