Por la reparación del Acueducto Norte, hay afectación del servicio de agua en barrios de la Capital

Aguas del Norte informo que hasta la mañana del sábado 13 de septiembre, habrá corte y baja presión en el servicio de agua con motivo de la reparación del Acueducto Norte.

La afectación extraordinaria incluirá a barrios de la zona norte de Salta Capital: 1° de mayo, Lugones, Parque Belgrano, Castañares, Ciudad del Milagro, Juan Pablo II, La Unión, Juan Manuel de Rosas, 17 de octubre y aledaños.

Se recuerda que estará disponible, mientras dura la afectación, la entrega de agua con camión cisterna. Los usuarios podrán comunicarse al 0800 88 88 2482 o vía WhatsApp al 387 5838387.