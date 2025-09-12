Por la reparación del Acueducto Norte, hay afectación del servicio de agua en barrios de la Capital

La AMT aprobó un incremento promedio de 24% en las tarifas de los colectivos de interiorSalta12/09/2025
La nueva tarifa tendrá su aplicación a partir del 22 de septiembre, para los servicios del interior (No Saeta).
La afectación extraordinaria finalizará el sábado 13 de septiembre e incluirá a barrios de la zona norte de Salta Capital.Salta12/09/2025
Aguas del Norte informo que hasta la mañana del sábado 13 de septiembre, habrá corte y baja presión en el servicio de agua con motivo de la reparación del Acueducto Norte.
La afectación extraordinaria incluirá a barrios de la zona norte de Salta Capital: 1° de mayo, Lugones, Parque Belgrano, Castañares, Ciudad del Milagro, Juan Pablo II, La Unión, Juan Manuel de Rosas, 17 de octubre y aledaños.
Se recuerda que estará disponible, mientras dura la afectación, la entrega de agua con camión cisterna. Los usuarios podrán comunicarse al 0800 88 88 2482 o vía WhatsApp al 387 5838387.
Personal municipal efectuará distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y diferentes puntos de la ciudad. Se busca que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible.
Lo anunció el Intendente capitalino, Emiliano Durand, quien aseguró que la medida “suma garantías para todos”.
Por Aries, Fabricio Díaz Añez, campanero desde hace 11 años, contó cómo cada repique es distinto y cómo el sonido guía a los peregrinos que llegan a renovar su pacto de fe.
La Asociación de Fisioterapeutas y Kinesiólogos de Salta organizan una colecta en la Plaza 9 de Julio para entregar calzado a quienes participan de las celebraciones religiosas.
El gerente del Hospital Oñativia, cuestionó el aumento del 100% que recibieron los anestesistas por cirugías complejas y advirtió que genera un desbalance presupuestario en el sistema público.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.