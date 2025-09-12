En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
Discursos de odio: advierten sobre la degradación del debate democrático
El catedrático y especialista en comunicación Gustavo Iovino analizó el contexto de creciente violencia política y social, marcado por el reciente asesinato del influyente activista estadounidense. “La política cumple un papel importante en el diálogo”, sostuvo.Sociedad12/09/2025
Esta semana, la noticia del asesinado del influyente activista de derecha, Charlie Kirk, mientras encabezaba un mitin en la Universidad del Valle de Utah, generó preocupación por la escalada de violencia política y social en EE.UU.
“El discurso de odio es un fenómeno que se da en un contexto particular, porque es impulsado por las características de divulgación que tienen las redes sociales”, explicó el especialista en comunicación, Gustavo Iovino, en diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aries.
El catedrático señaló que estos hechos ponen nuevamente en debate los conceptos de libertad de expresión y libertad, que consideró deben entenderse no solo como derecho fundamental de la sociedad, sino también dentro de la responsabilidad humana dentro del sistema de convivencia.
“En la sociedad argentina está presente ese estado de exaltación, exacerbación, radicalización o fundamentalización de determinadas ideas, pensamientos u creencias, que se postulan como únicas y se defiendan a rajatabla, sin entender la necesidad de convivencia entre diversas posturas”, expresó.
Iovino señaló que “la política cumple un papel importante en el diálogo” y criticó que en la actualizad se haya perdido el “debate de calidad”.
“Solo hay acusaciones, insultos, malos tratos, llamado de atención, legisladores que en el Congreso montan espectáculos con el objetivo de llamar la atención, de que los spot los iluminen, y de que allí estén las cámaras, pero ¿el contenido, el debate de los verdaderos problemas de la gente?”, cuestionó.
El discurso de odio en los medios de comunicación
Por otro lado, el especialista en comunicación, Gustavo Iovino, analizó la presencia de la violencia en los medios de comunicación y advirtió sobre la figura de “provocadores” en los medios tradicionales y en las redes sociales.
“Se ve la existencia de algunos comunicadores o pseudo comunicadores que tienen un lenguaje que expresa odio, a través de insultos, de descalificaciones, que algunas veces se constituyen en un montaje que permite una viralización en los mismos medios”, señaló.
En esa línea, Iovino consideró que existe una “deuda” en la alfabetización del tema y remarco la importancia de ponerlo en la agenda pública.
“Enseñamos a leer, pero no a comprender. Tenemos que avanzar un poco más porque detrás de todo esto también está el tema de la difusión de noticias falsas y de cierta manipulación en el discurso”, señaló.
Las personas en condiciones de donar pueden hacerlo en el Centro Regional de Hemoterapia, de lunes a sábado. Deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.
Se ausenta de su hogar desde el 5 de septiembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de sus familiares en el Destacamento de Villa Palacios.
Caso Spagnuolo: el impacto de los audios y quién fue el funcionario más perjudicadoSociedad11/09/2025
La dura derrota en las elecciones bonaerenses del domingo intensificó el clima tenso que vivía el Gobierno tras estallar el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo y las presuntas coimas en la ANDIS.
Renuevan el Parque San Martín con canteros silvestres
Un proyecto de 400 metros traerá stipas, salvias y gaura, transformando el espacio verde en un recorrido natural para el disfrute de los salteños.
Padre desentendido, tío obligado: cuando los padres no cumplen, la justicia busca alternativas
La menor de 12 años, que vivía solo con su madre, recibirá alimentos provisorios del tío para cubrir necesidades básicas mientras se resuelve la causa.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.