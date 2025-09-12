Discursos de odio: advierten sobre la degradación del debate democrático

Esta semana, la noticia del asesinado del influyente activista de derecha, Charlie Kirk, mientras encabezaba un mitin en la Universidad del Valle de Utah, generó preocupación por la escalada de violencia política y social en EE.UU.

“El discurso de odio es un fenómeno que se da en un contexto particular, porque es impulsado por las características de divulgación que tienen las redes sociales”, explicó el especialista en comunicación, Gustavo Iovino, en diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aries.

El catedrático señaló que estos hechos ponen nuevamente en debate los conceptos de libertad de expresión y libertad, que consideró deben entenderse no solo como derecho fundamental de la sociedad, sino también dentro de la responsabilidad humana dentro del sistema de convivencia.

“En la sociedad argentina está presente ese estado de exaltación, exacerbación, radicalización o fundamentalización de determinadas ideas, pensamientos u creencias, que se postulan como únicas y se defiendan a rajatabla, sin entender la necesidad de convivencia entre diversas posturas”, expresó.

Iovino señaló que “la política cumple un papel importante en el diálogo” y criticó que en la actualizad se haya perdido el “debate de calidad”.

“Solo hay acusaciones, insultos, malos tratos, llamado de atención, legisladores que en el Congreso montan espectáculos con el objetivo de llamar la atención, de que los spot los iluminen, y de que allí estén las cámaras, pero ¿el contenido, el debate de los verdaderos problemas de la gente?”, cuestionó.

El discurso de odio en los medios de comunicación

Por otro lado, el especialista en comunicación, Gustavo Iovino, analizó la presencia de la violencia en los medios de comunicación y advirtió sobre la figura de “provocadores” en los medios tradicionales y en las redes sociales.

“Se ve la existencia de algunos comunicadores o pseudo comunicadores que tienen un lenguaje que expresa odio, a través de insultos, de descalificaciones, que algunas veces se constituyen en un montaje que permite una viralización en los mismos medios”, señaló.

En esa línea, Iovino consideró que existe una “deuda” en la alfabetización del tema y remarco la importancia de ponerlo en la agenda pública.

“Enseñamos a leer, pero no a comprender. Tenemos que avanzar un poco más porque detrás de todo esto también está el tema de la difusión de noticias falsas y de cierta manipulación en el discurso”, señaló.