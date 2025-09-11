Crimen de Charlie Kirk: Trump culpó a la "izquierda radical"

El asesinato de Charlie Kirk, referente conservador y fundador de Turning Point USA, provocó un cimbronazo político en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Utah, durante una charla universitaria, y rápidamente el presidente Donald Trump salió a fijar postura con un mensaje cargado de emotividad y acusaciones directas.



En un video difundido en Truth Social, el mandatario dijo sentirse “lleno de dolor e ira por el atroz asesinato” de Kirk y lo definió como “un patriota que dedicó su vida al debate abierto y a su país”. Con un tono solemne, pidió a Dios por la familia del activista y advirtió que este episodio marca “un momento oscuro para EE.UU.”.

Pero lo más fuerte del discurso estuvo en el terreno político: Trump no dudó en responsabilizar a la “izquierda radical”, a la que acusó de fomentar un clima de odio que habría desembocado en este tipo de ataques. Recordó el intento de asesinato en su contra y otros hechos recientes para trazar una línea de continuidad con lo ocurrido.

El mandatario fue más allá y prometió que su administración “perseguirá sin descanso a quienes participaron directa o indirectamente de su muerte”, al tiempo que pidió unidad a sus seguidores: “No podemos permitir que el miedo ni la violencia silencien nuestras voces. Defenderemos la libertad de expresión y la seguridad de cada ciudadano”.

Al mismo tiempo, exmandatarios de distinto signo político expresaron su repudio a la violencia. George W. Bush llamó a erradicar la hostilidad del espacio público y sostuvo que los adversarios no deben ser vistos como enemigos, sino como conciudadanos. Bill Clinton pidió una “profunda introspección” y un compromiso con el debate pacífico, mientras que Barack Obama y Joe Biden coincidieron en remarcar que aún no se conocen los motivos del ataque, pero que la democracia no puede tolerar semejante violencia.

