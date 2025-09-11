Las autoridades ucranianas indicaron que la nave no podrá operar temporalmente debido a los daños en sus equipos críticos de comunicación y vigilancia.
Crimen de Charlie Kirk: Trump culpó a la "izquierda radical"
El presidente de Estados Unidos Donald Trump responsabilizó a la "izquierda radical" por el asesinato del líder conservador Charlie Kirk y prometió justicia en medio de fuertes críticas a su retórica.El Mundo11/09/2025
El asesinato de Charlie Kirk, referente conservador y fundador de Turning Point USA, provocó un cimbronazo político en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Utah, durante una charla universitaria, y rápidamente el presidente Donald Trump salió a fijar postura con un mensaje cargado de emotividad y acusaciones directas.
En un video difundido en Truth Social, el mandatario dijo sentirse “lleno de dolor e ira por el atroz asesinato” de Kirk y lo definió como “un patriota que dedicó su vida al debate abierto y a su país”. Con un tono solemne, pidió a Dios por la familia del activista y advirtió que este episodio marca “un momento oscuro para EE.UU.”.
Pero lo más fuerte del discurso estuvo en el terreno político: Trump no dudó en responsabilizar a la “izquierda radical”, a la que acusó de fomentar un clima de odio que habría desembocado en este tipo de ataques. Recordó el intento de asesinato en su contra y otros hechos recientes para trazar una línea de continuidad con lo ocurrido.
El mandatario fue más allá y prometió que su administración “perseguirá sin descanso a quienes participaron directa o indirectamente de su muerte”, al tiempo que pidió unidad a sus seguidores: “No podemos permitir que el miedo ni la violencia silencien nuestras voces. Defenderemos la libertad de expresión y la seguridad de cada ciudadano”.
Al mismo tiempo, exmandatarios de distinto signo político expresaron su repudio a la violencia. George W. Bush llamó a erradicar la hostilidad del espacio público y sostuvo que los adversarios no deben ser vistos como enemigos, sino como conciudadanos. Bill Clinton pidió una “profunda introspección” y un compromiso con el debate pacífico, mientras que Barack Obama y Joe Biden coincidieron en remarcar que aún no se conocen los motivos del ataque, pero que la democracia no puede tolerar semejante violencia.
Ámbito
Diosdado Cabello advirtió a EEUU que Venezuela está lista para “cualquier guerra prolongada”El Mundo11/09/2025
El número dos del chavismo asegura que el régimen de Maduro utilizará todos los recursos para defender el país en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
La agencia federal lanzó una convocatoria pública tras la falta de pistas concretas, mientras analiza videos y testimonios del tiroteo en la Universidad del Valle de Utah.
Hasta el momento se reportan dos personas en calidad de desconocidos en el accidente ocurrido en Iztapalapa, el chofer de la pipa se reporta en estado de gravedad.
Un pasajero de crucero se lanzó al mar en Puerto Rico para escapar de una deuda de casinoEl Mundo11/09/2025
El insólito episodio ocurrió en el puerto de San Juan cuando el hombre intentaba evadir el pago de más de 16 mil dólares en apuestas a bordo.
La isla quedó sin suministro eléctrico este miércoles por una falsa alarma de sobrecalentamiento en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.