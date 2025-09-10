Conmoción en EEUU: murió el activista de derecha aliado de Trump que había sido baleado en un acto

Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, murió este miércoles tras ser herido de bala en el cuello en un encuentro público en una universidad de Estados Unidos, según medios locales.

Kirk había sido trasladado de urgencia en la Utah Valley University, en el oeste del país.

Su muerte fue confirmada por el propio Trump.

“El Grande, e incluso Legendario, Charlie Kirk, está muerto. Nadie entendió o tuvo el Corazón de la Juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente yo, y ahora, ya no está con nosotros. Melania y mis condolencias van con su hermosa esposa Erika, y su familia. Charlie, te queremos”, afirmó en un mensaje en su red Truth Social.

“La policía está investigando el caso y el sospechoso se encuentra detenido”, dijo la universidad en una alerta. Poco después, un portavoz de la universidad, Scott Trotter, dijo a The New York Times que la policía determinó que la persona detenida no era el autor del disparo.

