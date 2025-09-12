Copa Davis: Argentina quedó a una victoria de lograr la clasificación

El equipo de Javier Frana se impuso en los dos primeros singles. En el primer turno, Tomás Etcheverry le ganó a Jesper De Jong por un doble 6-4 y luego Francisco Cerúndolo venció a Botic Van de Zandschulp 7-6 y 6-1.

La Selección argentina de tenis quedó este viernes a un paso de acceder a las Finales de la Copa Davis 2025, luego de la primera jornada en la serie de Qualifiers que disputa con Países Bajos en la ciudad Groningen.

El equipo dirigido por Javier Frana ganó los dos primeros puntos de single en la llave al mejor de cinco y se puso a un triunfo de lograr la clasificación para los cuartos de final de la competencia.

En el primer turneo del día, Tomás Martín Etcheverry se impuso sobre Jesper De Jong por 6-4 y 6-4. Tras más de dos horas de juego en el estadio MartiniPlaza, el platense (64°) aseguró el punto inicial después de un peleado cierre en cada set.

“Me encanta jugar por la Davis y representar al país, saca lo mejor de mí. Ahora toca alentar a Fran (Francisco Cerúndolo). ¡Vamos Argentina!“, declaró Etcheverry a TyC Sports, al final del partido que fue presenciado por unos 40 compatriotas en el estadio.

Etcheverry obtuvo su quinta victoria personal en un historial de siete partidos por la Copa Davis.

Posteriormente, la primera raqueta nacional, Francisco Cerúndolo (21°), derrotó a Botic Van de Zandschulp 7-6 (4), 6-1 y dejó todo encaminado para el sábado.

Cerúndolo logró su séptima victoria con el equipo argentino en doce presencias por la Davis ante un rival al que ya había vencido este año en el Masters 1000 de Indian Wells, por el circuito ATP.

