A semanas del inicio del Mundial Sub20 en Chile, el centro de la escena de la Selección Argentina estará centrado en Franco Mastantuono, el futbolista del Real Madrid que podría perderse esta cita mundialista juvenil.
Copa Davis: Argentina quedó a una victoria de lograr la clasificación
El equipo de Javier Frana se impuso en los dos primeros singles. En el primer turno, Tomás Etcheverry le ganó a Jesper De Jong por un doble 6-4 y luego Francisco Cerúndolo venció a Botic Van de Zandschulp 7-6 y 6-1.Deportes12/09/2025
La Selección argentina de tenis quedó este viernes a un paso de acceder a las Finales de la Copa Davis 2025, luego de la primera jornada en la serie de Qualifiers que disputa con Países Bajos en la ciudad Groningen.
El equipo dirigido por Javier Frana ganó los dos primeros puntos de single en la llave al mejor de cinco y se puso a un triunfo de lograr la clasificación para los cuartos de final de la competencia.
En el primer turneo del día, Tomás Martín Etcheverry se impuso sobre Jesper De Jong por 6-4 y 6-4. Tras más de dos horas de juego en el estadio MartiniPlaza, el platense (64°) aseguró el punto inicial después de un peleado cierre en cada set.
“Me encanta jugar por la Davis y representar al país, saca lo mejor de mí. Ahora toca alentar a Fran (Francisco Cerúndolo). ¡Vamos Argentina!“, declaró Etcheverry a TyC Sports, al final del partido que fue presenciado por unos 40 compatriotas en el estadio.
Etcheverry obtuvo su quinta victoria personal en un historial de siete partidos por la Copa Davis.
Posteriormente, la primera raqueta nacional, Francisco Cerúndolo (21°), derrotó a Botic Van de Zandschulp 7-6 (4), 6-1 y dejó todo encaminado para el sábado.
Cerúndolo logró su séptima victoria con el equipo argentino en doce presencias por la Davis ante un rival al que ya había vencido este año en el Masters 1000 de Indian Wells, por el circuito ATP.
El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.
La Copa Güemes integra la Copa Macacha y la Copa Martín Miguel de Güemes, destinada a jóvenes de las categorías Sub-15 y Sub-18, en la rama masculina y femenina. La competencia de Fútbol 5 se desarrollará en toda la provincia y los delegados de los equipos tienen tiempo hasta el 20 de septiembre para inscribir a los equipos.
La delegación salteña se encuentra en la ciudad de Santa Fe, donde se están desarrollando los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). Organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, esta edición se desarrollará hasta el 14 de septiembre de 2025.
La intención del entrenador es poder viajar junto al equipo a Rosario para estar ante el "Canalla", club con el que tiene una importante historia y en donde es ídolo. El entrenador se recuperó de una infección urinaria por la que estuvo internado tres días en el Fleni de Belgrano. Tras recibir el alta médica, los especialistas le indicaron reposo en su domicilio, motivo por el cual se demoró su regreso al club.
Francescoli habló sobre el presente de River: "Tiene un plantel para poder mejorar"Deportes12/09/2025
El "Millonario" de Marcelo Gallardo se prepara para volver a la actividad tras la fecha FIFA y encarar la continuidad de los tres frentes. El "Príncipe" rojiblanco brindó su testimonio y tocó diversas aristas del elenco de Núñez.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
