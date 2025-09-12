Francescoli habló sobre el presente de River: "Tiene un plantel para poder mejorar"

La actividad de los seleccionados terminó y los elencos de nuestro país volvieron al ruedo en el Torneo Clausura. Entre ellos, River ya encara los entrenamientos a las órdenes de Marcelo Gallardo y con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en el equipo.

Mientras el “Millonario” sigue en carrera en las tres competencias y aspira a coronarse, su director deportivo Enzo Francescoli rompió el silencio este jueves al mediodía. El ídolo del club como jugador lleva once años en el cargo dentro de la estructura de River, tiempo en el que cosechó tanto títulos como decepciones.

El uruguayo dialogó con ESPN y confesó su visión sobre el rol que ocupa y los motivos por los que no se desarrolló como DT. “Yo hago las cosas por sensaciones. Hice el curso de técnico, pero no hice el examen final para no tener ese peso de tener que estar para River en caso de que necesitaran un entrenador”, comentó.