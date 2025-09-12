El "Albo" ya vive lo que será el trascendental encuentro del sábado a las 21:30 en el Gigante del Norte, cuando reciba a Arsenal de Sarandí por una nueva fecha de la Primera Nacional.
Francescoli habló sobre el presente de River: "Tiene un plantel para poder mejorar"
El "Millonario" de Marcelo Gallardo se prepara para volver a la actividad tras la fecha FIFA y encarar la continuidad de los tres frentes. El "Príncipe" rojiblanco brindó su testimonio y tocó diversas aristas del elenco de Núñez.Deportes12/09/2025
La actividad de los seleccionados terminó y los elencos de nuestro país volvieron al ruedo en el Torneo Clausura. Entre ellos, River ya encara los entrenamientos a las órdenes de Marcelo Gallardo y con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña en el equipo.
Mientras el “Millonario” sigue en carrera en las tres competencias y aspira a coronarse, su director deportivo Enzo Francescoli rompió el silencio este jueves al mediodía. El ídolo del club como jugador lleva once años en el cargo dentro de la estructura de River, tiempo en el que cosechó tanto títulos como decepciones.
El uruguayo dialogó con ESPN y confesó su visión sobre el rol que ocupa y los motivos por los que no se desarrolló como DT. “Yo hago las cosas por sensaciones. Hice el curso de técnico, pero no hice el examen final para no tener ese peso de tener que estar para River en caso de que necesitaran un entrenador”, comentó.
La Copa Güemes integra la Copa Macacha y la Copa Martín Miguel de Güemes, destinada a jóvenes de las categorías Sub-15 y Sub-18, en la rama masculina y femenina. La competencia de Fútbol 5 se desarrollará en toda la provincia y los delegados de los equipos tienen tiempo hasta el 20 de septiembre para inscribir a los equipos.
La delegación salteña se encuentra en la ciudad de Santa Fe, donde se están desarrollando los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). Organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, esta edición se desarrollará hasta el 14 de septiembre de 2025.
La intención del entrenador es poder viajar junto al equipo a Rosario para estar ante el "Canalla", club con el que tiene una importante historia y en donde es ídolo. El entrenador se recuperó de una infección urinaria por la que estuvo internado tres días en el Fleni de Belgrano. Tras recibir el alta médica, los especialistas le indicaron reposo en su domicilio, motivo por el cual se demoró su regreso al club.
El "Globo" intentará recuperar terreno en Parque Patricios frente a un "Fortín" que acumula cinco victorias seguidas, acaba de consagrarse en la Supercopa y apunta a la cima de su zona.
La AFA dio lugar al reclamo de Racing, le redujo la sanción a Gustavo Costas y el DT estará presente ante San LorenzoDeportes12/09/2025
Ante reincidencia en sus altercados con los árbitros, el entrenador fue castigado con cuatro jornadas sin poder dirigir. Sin embargo, la casa madre resolvió este jueves dar marcha atrás y dio por finalizada la pena.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
