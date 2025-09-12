Franco Mastantuono no juagaría el Mundial con la Selección Argentina

A los consejos de Lionel Scaloni se le sumó la presión de Xabi Alonso, su actual entrenador en el “Merengue” que no tiene intenciones de perder a su joven estrella y lo dejó muy en claro en la conferencia de prensa de este viernes.

“Si depende de nosotros, se queda”, respondió tajante el español ante la consulta y encendió las alarmas en Ezeiza y en Diego Placente.

Dentro de la pregunta del periodista español, le tiró el pie al conductor táctico al mencionarle la cantidad de partidos que podría perderse “Mastan”, alrededor de 7 en caso de llegar a un hipotética final. Ya con gestos, el técnico se mantuvo firme en su postura.

Como sucedió con Nicolás Paz para el Mundial 2023 y con todos sus juveniles para ese torneo que está en el calendario FIFA y no hay obligación de cesión, Real Madrid planea mantener esta política global de jugadores para las competencias 2025: los Mundiales Sub 20 de Chile y Sub 17 de Qatar.