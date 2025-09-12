Están Abiertas las inscripciones para la Copa Güemes 2025

La Copa Güemes integra la Copa Macacha y la Copa Martín Miguel de Güemes, destinada a jóvenes de las categorías Sub-15 y Sub-18, en la rama masculina y femenina. La competencia de Fútbol 5 se desarrollará en toda la provincia y los delegados de los equipos tienen tiempo hasta el 20 de septiembre para inscribir a los equipos.

Deportes12/09/2025

103806-estan-abiertas-las-inscripciones-para-la-copa-guemes-2025-20250911121256

 Los interesados podrán inscribirse en la Secretaría de Deportes (Entre Ríos 1.550)de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y en el interior provincial en las áreas de Deportes de cada municipio.

La Copa Güemes constituye un espacio de participación deportiva y de integración para jóvenes de toda la provincia, promoviendo valores como el trabajo en equipo, el respeto y la sana competencia.

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través de la Secretaría de Deportes, continúa fortaleciendo las políticas públicas que garantizan igualdad de oportunidades para todos los salteños y salteñas.

Te puede interesar
103801-salta-presente-en-los-juegos-argentinos-de-alto-rendimiento

Salta presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Deportes12/09/2025

La delegación salteña se encuentra en la ciudad de Santa Fe, donde se están desarrollando los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR). Organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, esta edición se desarrollará hasta el 14 de septiembre de 2025.

360

Russo quiere estar mando de Boca ante Rosario Central

Deportes12/09/2025

La intención del entrenador es poder viajar junto al equipo a Rosario para estar ante el "Canalla", club con el que tiene una importante historia y en donde es ídolo. El entrenador se recuperó de una infección urinaria por la que estuvo internado tres días en el Fleni de Belgrano. Tras recibir el alta médica, los especialistas le indicaron reposo en su domicilio, motivo por el cual se demoró su regreso al club.

Lo más visto
4616-turismo-durante-el-milagro-en-salta

Milagro Salteño: Cronograma de las peregrinaciones

Sociedad11/09/2025

Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail