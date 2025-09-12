Están Abiertas las inscripciones para la Copa Güemes 2025

Los interesados podrán inscribirse en la Secretaría de Deportes (Entre Ríos 1.550)de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y en el interior provincial en las áreas de Deportes de cada municipio.

La Copa Güemes constituye un espacio de participación deportiva y de integración para jóvenes de toda la provincia, promoviendo valores como el trabajo en equipo, el respeto y la sana competencia.

El Gobierno de la Provincia de Salta, a través de la Secretaría de Deportes, continúa fortaleciendo las políticas públicas que garantizan igualdad de oportunidades para todos los salteños y salteñas.